Рост производства в РК в январе составил 0,4%

Photo : YONHAP News

По данным национального статистического управления, опубликованным 4 марта, в январе этого года рост производства в РК составил 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем. Впервые за последние два года данный показатель растёт три месяца подряд. При этом производство в строительном секторе увеличилось на 12,4%, что является максимальным ростом с декабря 2011 года. Одновременно спад в сфере промышленного производства составил 1,4%, что вызвано сокращением выпуска полупроводников на 8,6%. Это первое падение производства полупроводников с октября прошлого года. Производство оборудования для средств связи увеличилось на 46,8%. Рост производства в сфере услуг составил 0,1%. Розничные продажи, которые являются показателем потребительской активности, выросли на 0,8%. При этом продажи товаров полудлительного пользования, таких как одежда, сократились на 1,4%, а товаров длительного пользования, включая легковые автомобили, на 1%. С другой стороны, продажи товаров краткосрочного пользования, в том числе, косметику, выросли на 2,3%. Инвестиции в производственные мощности уменьшились на 5,6%, в том числе, в транспортное оборудование на 12,4%, а в специальное промышленное оборудование на 3,4%. Заказы на новое строительство снизились на 53,6%, что является самым большим сокращением с октября 2010 года.