4.944 бастующих врача-интерна уведомлены о приостановке лицензий

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4.944 врачам-интернам, которые проигнорировали распоряжение вернуться на работу, направлены предварительные уведомления о приостановке действия медицинских лицензий. Об этом сообщил 11 марта заместитель министра здравоохранения и социального обеспечения Чон Бён Ван. Поскольку имеются факты угроз со стороны бастующих их коллегам, продолжающим работать, министерство открыло «горячую линию» для защиты врачей. Правительство приложит все усилия, чтобы помочь врачам-интернам, желающим вернуться в больницы,- сказал Чон Бён Ван. По данным министерства, около 93% из 13 тысяч врачей-интернов по всей стране на протяжении трёх недель не выходят на работу, выступая против плана правительства увеличить приём в медицинские вузы. Если бастующие вернутся на работу до завершения административных процедур по приостановлению действия их медицинских лицензий, они смогут избежать жёстких карательных мер,- заявил ранее в тот же день в радиоинтервью KBS министр здравоохранения и социального обеспечения РК Чо Гю Хон. Для того, чтобы восполнить нехватку медицинского персонала, принято решение направить 158 врачей из военных госпиталей и государственных поликлиник в крупные больницы на четырёхнедельный период. На прошлой неделе медсёстрам было разрешено выполнять некоторые функции врачей.