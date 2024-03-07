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Если врачи-интерны вернутся на работу, наказание не будет жёстким

Write: 2024-03-11 10:13:56Update: 2024-03-11 10:19:48

Если врачи-интерны вернутся на работу, наказание не будет жёстким

Photo : YONHAP News

Если бастующие врачи-интерны вернутся на работу до завершения административных процедур по приостановлению действия их медицинских лицензий, они смогут избежать жёстких карательных мер. Об этом заявил 11 марта в радиоинтервью KBS министр здравоохранения и социального обеспечения РК Чо Гю Хон. Около 93% из 13 тысяч врачей-интернов по всей стране на протяжении трёх недель не выходят на работу, выступая против плана правительства увеличить приём в медицинские вузы. В настоящее время правительство рассылает уведомления участникам забастовки с предупреждением о карательных мерах, включая приостановку действия их лицензий как минимум на три месяца. Крупные многопрофильные больницы по всей стране не могут работать в нормальном режиме, отменяя плановые операции. Для того, чтобы восполнить нехватку медицинского персонала, принято решение  направить 158 врачей из военных госпиталей и государственных поликлиник в крупные больницы на четырёхнедельный период. На прошлой неделе медсёстрам было разрешено выполнять некоторые функции врачей. Чо Гю Хон предупредил о принятии жёстких мер в отношении тех, кто угрожает расправой врачам, не участвующим в забастовке, отметив, что полиция приступила к расследованию подобных случаев. 
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