Минздрав РК обеспокоен решением профессоров СГУ об отставке

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Решение профессоров-медиков Сеульского государственного университета (СГУ) ставит под угрозу жизнь и здоровье пациентов, что вызывает серьёзную обеспокоенность. Оно вряд ли будет принято с пониманием жителями страны. Об этом заявил министр здравоохранения и социального обеспечения РК Чо Гю Хон, выступая 12 марта на заседании правительства. Накануне профессора медицинского факультета СГУ приняли решение массово подать в отставку на следующей неделе, если правительство не сможет найти «разумное решение» для прекращения забастовки врачей-интернов. Более 90% из 13 тысяч врачей-интернов по всей стране не выходят на работу с 20 февраля, выступая против решения правительства увеличить набор в медицинские вузы. Правительство будет стремиться провести переговоры с бастующими и убедить их прекратить коллективные действия, одновременно учтя мнения профессоров СГУ,- добавил министр. Он подтвердил намерение правительства привлекать к ответственности тех, кто своими действиями дестабилизирует систему здравоохранения страны. По состоянию на 11 марта, 5.556 врачей-интернов, нарушивших приказ о возвращении на работу, получили предварительные уведомления о приостановке действия медицинских лицензий. Для того, чтобы восполнить нехватку медицинского персонала, 158 врачей из военных госпиталей и государственных поликлиник направлены на временную работу в крупные больницы.