РК присоединилась к инициативе Horizon Europe

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В последнее время значительно возросло число стран, желающих сотрудничать с научно-технологическими кругами РК. Об этом заявил министр науки и информационно-коммуникационных технологий РК Ли Чжон Хо в интервью агентству Ёнхап после достижения договорённости о присоединении РК к научно-исследовательской инициативе Евросоюза Horizon Europe в качестве ассоциированного члена. Это событие подтверждает рост статуса страны в научном мире,- отметил министр. Horizon Europe является крупнейшим в мире профильным многосторонним проектом, на реализацию которого на период с 2021 по 2027 год выделено 95,5 млрд евро. Присоединение РК к программе произошло по инициативе ЕС. В течение года стороны должны завершить процедуру подписания соответствующих документов. С 2025 года РК будет вносить установленные членские взносы, а южнокорейские учёные смогут воспользоваться финансовой поддержкой Horizon Europe при проведении научных исследований. РК стала первой азиатской страной и третьей из стран, не входящих в ЕС, которая присоединилась к программе.