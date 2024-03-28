Россия заблокировала резолюцию по санкциям против КНДР

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Россия проголосовала против подготовленной США резолюции о продлении на год мандата специальной группы экспертов ООН, которая контролирует исполнение санкций в отношении Северной Кореи. Китай воздержался при голосовании, остальные 13 членов Совбеза ООН поддержали документ. Объясняя причину применения права вето, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что авторы документа не учли предложение Москвы об установлении сроков действия санкций в отношении Северной Кореи, которые сейчас являются бессрочными. Группа экспертов по контролю за санкциями в отношении Северной Кореи была создана в 2009 году резолюцией 1874. В неё входят восемь представителей пяти стран-постоянных членов СБ ООН, а также РК, Японии и Сингапура, чьи кандидатуры утверждаются генсеком ООН. Срок работы группы завершается 30 апреля. РК и США выразили сожаление в связи с российским вето. Представитель Китая отметил, что Пекин поддерживает призыв Москвы установить для северокорейских санкций срок действия. Он выразил сожаление, что мнение России не было принято во внимание.