Досрочное голосование на парламентских выборах пройдёт 5-6 апреля

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Досрочное голосование на парламентских выборах, которые состоятся 10 апреля, пройдёт 5-6 апреля. Как сообщили в центральной избирательной комиссии, для их проведения с 6:00 до 18:00 будут открыты 3.565 избирательных участков. Все они подвергнуты тщательной проверке, в ходе которой почти на 40 участках обнаружены шпионские видеокамеры. Благодаря принятым мерам, тайна голосования гарантируется,- сообщили в центризбиркоме. Правящая и оппозиционные партии призвали избирателей принять активное участие в досрочном голосовании, результаты которого окажут существенное влияние на окончательные итоги выборов. По результатам опроса, проведённого агентством Ёнхап, около 80% респондентов заявили о намерении принять участие в выборах. 39% тех, кто собирается голосовать, планируют сделать это в период досрочного голосования, а 58% намерены проголосовать в день выборов 10 апреля.