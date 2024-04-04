В РК началось досрочное голосование на парламентских выборах

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5 апреля в РК началось двухдневное досрочное голосование на парламентских выборах. Для их проведения с 6:00 до 18:00 по всей стране открыты 3.565 избирательных участков. Как сообщили в центризбиркоме, по состоянию на 9 часов утра проголосовали 968.438 человек. Это 2,19% зарегистрированных избирателей, что является рекордным показателем с момента внедрения системы досрочного голосования. На парламентских выборах 2016 года за первые три часа работы участков для досрочного голосования аналогичный показатель составил 1,51%, а на выборах 2020 года - 2,14%. Правящая партия и оппозиция призывают избирателей принять участие в досрочном голосовании. По результатам опроса, проведённого ранее на этой неделе агентством Ёнхап, около 80% респондентов заявили о намерении принять участие в выборах. 39% тех, кто собирается голосовать, планируют сделать это в период досрочного голосования, а 58% намерены проголосовать в день выборов 10 апреля.