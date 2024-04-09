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В мире

РК и США будут проводить учения по отражению ядерного удара

Write: 2024-04-12 11:13:53Update: 2024-04-12 16:00:07

РК и США будут проводить учения по отражению ядерного удара

Photo : YONHAP News

РК и США подтвердили план проведения теоретических или «настольных» учений по сценарию реагирования на применение Пхеньяном ядерного оружия. Такие учения помогают избежать потенциальных проблем с координацией и улучшить реагирование задолго до начала реальных чрезвычайных операций. Соответствующее решение было принято 11 апреля в ходе 24-го заседания в рамках южнокорейско-американского диалога по совместной обороне (KIDD). Сценарий учений был одобрен консультативной группой по ядерной безопасности (NCG). Принято решение провести «настольные» учения в рамках предстоящих в августе совместных учений Ulchi Freedom Shield. США подтвердили своё обязательство обеспечить защиты РК с применением всего военного потенциала, включающего ядерное и обычное оружие. Подтверждено также, что любая ядерная атака Северной Кореи против США или их союзников приведёт к концу северокорейского режима. Стороны подчеркнули важность трёхстороннего сотрудничества с участием Японии и согласились с важностью сохранения мира и стабильности в Тайваньском проливе. 
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