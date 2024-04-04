Россия скорректировала пошлины на товары из недружественных стран

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С 27 апреля Россия расширит список товаров из «недружественных государств», при ввозе которых нужно уплачивать особые таможенные пошлины. К примеру, ставка в 35% от таможенной стоимости будет установлена относительно лаков для волос, произведённых в РК, США, Канаде, Великобритании, Австралии, Польше, Франции, Италии, Испании, Бельгии, Японии и Швейцарии. До 50% повысилась ставка относительно пальто, плащей и курток из химических нитей, ввозимых из Литвы, Латвии и Эстонии. Ставка ввозной пошлины на солодовое пиво из любой недружественной страны повышена с 0,04 евро до 0,1 евро за литр. Эти меры, направленные на снижение зависимости от импорта и оттока валюты, будут действовать до конца года. После начала конфликта в Украине Россия создала список «недружественных стран», вводивших против неё экономические санкции. В их отношении периодически вводится запрет на ввоз определённых товаров и повышаются таможенные ставки.