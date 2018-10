Cuộc họp lần hai giữa Hàn Quốc, Bắc Triều Tiên và Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc

Photo : YONHAP News

Quân đội Hàn Quốc, Bắc Triều Tiên và Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc lúc 10 giờ sáng thứ Hai (22/10), đã tiến hành cuộc họp ba bên lần thứ hai tại "Ngôi nhà Tự do" thuộc làng đình chiến Bàn Môn Điếm phía miền Nam. Trước đó, cuộc họp ba bên đầu tiên đã diễn ra ngày 16/10.Trong cuộc họp lần hai, các bên tiến hành đánh giá về kết quả công tác gỡ mìn tại Khu vực an ninh chung (JSA) làng đình chiến Bàn Môn Điếm, và thảo luận về lịch trình rút các trạm gác, vũ khí của hai miền Nam-Bắc khỏi khu vực này. Ba bên sẽ phải hoàn tất việc rút đồn gác, binh lực và vũ khí khỏi Khu vực an ninh chung cho tới ngày 25/10. Sau đó, hai miền Nam-Bắc sẽ tổ chức cuộc hội đàm cấp tướng liên Triều vào lúc 10 giờ sáng ngày 26/10, nhằm thực thi "Biên bản nhất trí thực thi Tuyên bố Bàn Môn Điếm ở lĩnh vực quân sự", được thông qua trong Hội nghị thượng đỉnh liên Triều ngày 19/9.Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết Hàn Quốc đã gửi điện đề xuất tổ chức cuộc họp này trước, và Bắc Triều Tiên đã đồng ý.Tham dự cuộc họp, phái đoàn Hàn Quốc có 5 người, do Thiếu tướng Lục quân Kim Do-kyun phụ trách chính sách với Bắc Triều Tiên thuộc Bộ Quốc phòng, dẫn đầu. Phía Bắc Triều Tiên cũng gồm 5 người, do Trung tướng Lục quân Ahn Ik-san làm trưởng đoàn.Các bên cũng tiến hành đánh giá sơ bộ về tình hình triển khai "Biên bản nhất trí thực thi Tuyên bố Bàn Môn Điếm ở lĩnh vực quân sự", đồng thời thảo luận lịch trình thực hiện các bước đi tiếp theo trong thời gian tới. Ngoài ra, hai bên cũng trao đổi về phương thức thành lập và đưa vào hoạt động Ủy ban quân sự chung liên Triều.