Tăng 165.000 lao động có việc làm trong tháng 11 so với kỳ cùng năm ngoái

Cục thống kê quốc gia Hàn Quốc hôm thứ Tư (12/12) công bố báo cáo “Xu hướng tuyển dụng tháng 11”. Theo đó, lao động có việc làm đạt 27,18 triệu người, tăng 165.000 người so với cùng kỳ năm ngoái.Đây là mức tăng lớn thứ hai trong năm nay sau tháng 1 và là lần đầu tiên quay trở lại ngưỡng tăng trên 100.000 người sau 5 tháng. Trước đó, lao động có việc làm từ tháng 7 đến tháng 10 đều tăng dưới 100.000 người.Tỷ lệ người lao động tìm được việc làm tháng 11 đạt 61,4%, bằng năm ngoái, bắt đầu tăng trở lại sau khi liên tục giảm trong 9 tháng liên tiếp kể từ tháng 2 và giậm chân tại chỗ trong tháng trước.Tỷ lệ tuyển dụng trong độ tuổi từ 15 đến 64 tuổi đạt 67,1%, tăng 0,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Tỷ lệ tuyển dụng thanh niên (từ 15 đến 29 tuổi) đạt 43,2%, tăng 1,7%.Tuy nhiên, tỷ lệ thất nghiệp ở mức 3,2%, tăng 0,1% so với năm ngoái, mức cao nhất xét riêng trong tháng 11 kể từ năm 2009, thời điểm Hàn Quốc chịu ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu.Tỷ lệ thất nghiệp thanh niên ở mức 7,9%, giảm 1,3% so với một năm trước.