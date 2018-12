Nghị sĩ Hàn-Nhật thảo luận về vấn đề cưỡng ép lao động thời chiến

Photo : YONHAP News

Liên minh nghị sĩ Hàn-Nhật (Hàn Quốc) và Liên minh nghị sĩ Nhật-Hàn (Nhật Bản) hôm 14/12 đã nhóm họp lần thứ 41 tại Seoul.Phái đoàn nghị sĩ Hàn Quốc gồm 55 người, do Chủ tịch Kim Chang-il dẫn đầu. Đoàn Nhật Bản gồm 30 người do Chủ tịch Liên minh nghị sĩ Nhật-Hàn Fukushiro Nukaga làm trưởng đoàn. Thủ tướng Lee Nak-yon, Đại sứ Hàn Quốc tại Tokyo Lee Su-hoon và Đại sứ Nhật Bản tại Seoul Yasumasa Nagamine cũng tham dự.Chủ tịch liên minh nghị sĩ Hàn-Nhật Kang Chang-il cho biết phản ứng của giới chức Nhật Bản sau phán quyết của Tòa án tối cao Hàn Quốc về vấn đề cưỡng ép lao động cho thấy tình hình quan hệ hai nước đang trở nên khó khăn.Trong khi đó, Chủ tịch liên minh nghị sĩ Nhật-Hàn Fukushiro Nukaga cho rằng việc Tòa án tối cao Hàn Quốc liên tiếp ra phán quyết yêu cầu doanh nghiệp Nhật Bản bồi thường thiệt hại cho các nạn nhân bị cưỡng ép lao động là đi ngược lại cam kết trước cộng đồng quốc tế của Hàn Quốc. Ngoài ra, việc Chính phủ Seoul giải thể Quỹ Hòa giải và chữa lành vết thương cho các nạn nhân nô lệ tình dục thời chiến, được thành lập theo thỏa thuận Hàn-Nhật ký kết cuối năm 2015, là không thể chấp nhận được xét trên quan điểm thực thi thỏa thuận.Vào chiều cùng ngày, Liên minh nghị sĩ hai nước đã họp tại Quốc hội, chia làm 5 lĩnh vực ngoại giao an ninh, kinh tế khoa học, văn hóa xã hội, địa vị pháp lý, và tương lai. Sau đó, hai bên đã ra tuyên bố chung tổng kết về kết quả cuộc họp.Tuyên bố chung bày tỏ lo ngại sâu sắc về tình hình quan hệ hai nước hiện nay sau phán quyết của Tòa án tối cao Hàn Quốc về vấn đề cưỡng ép lao động thời chiến, và giải thể Quỹ Hòa giải, đề nghị Chính phủ Hàn Quốc có đối sách thích hợp theo luật pháp quốc tế. Tuyên bố nhấn mạnh Chính phủ, Quốc hội hai nước Hàn-Nhật cần tiếp tục phát huy khả năng lãnh đạo, quản lý các vấn đề nan giải, xây dựng mối quan hệ tốt đẹp, dựa trên nền tảng tin tưởng và quan hệ hợp tác kể từ sau khi bình thường hóa quan hệ ngoại giao vào năm 1965. Liên minh nghị sĩ hai nước cam kết sẽ hỗ trợ để sớm xúc tiến chuyến thăm Tokyo của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in.