Điều chỉnh cảnh báo du lịch tại 16 nước

Photo : YONHAP News

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 13/6 thông báo điều chỉnh cảnh báo du lịch đối với 16 quốc gia trên toàn thế giới.Trước tiên, Bộ Ngoại giao nâng cảnh cảo báo du lịch từ mức 2 (khuyến cáo hạn chế du lịch) lên mức 3 (khuyến cáo về nước) đối với khu vực miền Bắc và Trung Burkina Faso, một quốc gia nằm ở Tây Phi. Bộ Ngoại giao nhận định tại khu vực này sẽ tiếp tục xảy ra các vụ khủng bố, bắt cóc con tin. Vào ngày 11/5 vừa qua, một phụ nữ Hàn Quốc đã được quân đội Pháp giải cứu thành công sau gần một tháng bị bắt giữ tại nước này.Bộ Ngoại giao ban cảnh báo du lịch ở mức 2 và mức 1 (chú ý khi du lịch) đối với Benin, quốc gia có chung biên giới với Burkina Faso. Cơ quan ngoại giao Hàn Quốc cho rằng tình hình trị an ở Benin đang có chiều hướng xấu đi, thêm vào đó là mức độ nguy hiểm ở khu vực biên giới đang gia tăng do bất ổn từ Niger và Nigeria.Ngoài ra, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cũng nâng cảnh báo hoặc ban cảnh báo mới với các nước Ethiopia, Togo.Ngược lại, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã hạ cảnh báo du lịch tại Barcelona (Tây Ban Nha) và Bruc-xen (Bỉ), từ mức 2 xuống mức 1. Tại hai nơi này từng xảy ra các vụ khủng bố lần lượt vào năm 2017 và 2016. Tuy nhiên, kể từ đó tới nay, chưa từng xảy ra vụ khủng bố nào khác và các chiến dịch chống khủng bố đang phát huy được hiệu quả.Người dân có thể tìm hiểu nội dung cụ thể về cảnh báo du lịch mới được thay đổi, cũng như thông tin về tình hình an toàn tại các quốc gia trên toàn thế giới thông qua trang "Du lịch nước ngoài an toàn" của Bộ Ngoại giao (www.0404.go.kr).