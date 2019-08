Các ngân hàng thế giới liên tiếp hạ triển vọng tăng trưởng năm 2019 của Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Hàn Quốc liên tiếp bị các cơ quan đánh giá trong nước và quốc tế điều chỉnh hạ dự báo về triển vọng tăng trưởng kinh tế.Theo thống kê của hãng tin Bloomberg (Mỹ), mức bình quân dự báo triển vọng tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc năm 2019 của 42 tổ chức và công ty tài chính trong và ngoài nước trong tháng 8 là 2%, giảm 0,1% so với tháng 7 (2,1%).Trong đó, có đến 11 tổ chức đưa ra dự báo chưa tới 2% như ngân hàng ING (Phần Lan) là 1,4%, Công ty IHS Markit (Anh) là 1,7%, Công ty cổ phần chứng khoán Nomura (Nhật Bản) và hãng Morgan Stanley (Mỹ) cùng là 1,8%, ngân hàng Bank of America-Merrill Lynch (Mỹ) và ngân hàng JP Morgan (Mỹ) cùng chung mức 1,9%.Goldman Sachs, ngân hàng đầu tư đa quốc gia của Mỹ, ngày 15/8 cũng công bố báo cáo điều chỉnh hạ mức dự báo triển vọng kinh tế Hàn Quốc trong năm nay xuống còn 1,9%.Nguyên nhân là do lo ngại về nền kinh tế trì trệ bởi lãi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ giảm, cộng thêm tác động từ biện pháp hạn chế xuất khẩu vật liệu công nghệ cao của Nhật Bản sang Hàn Quốc.Các chuyên gia nhận định, hiện tại Mỹ là nước có nền kinh tế ổn định nhất thế giới, nên nếu kinh tế nước này trì trệ thì kinh tế Hàn Quốc sẽ trở nên khó khăn hơn. Hơn nữa, thị trường tài chính Seoul đang khá bất ổn, xuất khẩu liên tiếp ghi nhận mức tăng trưởng âm, nên tăng trưởng kinh tế trong nước có thể rớt từ ngưỡng 2% ban đầu, xuống còn mức 1%.