Chính giới nhất trí về lịch trình họp Quốc hội

Photo : YONHAP News

Mặc dù phiên họp Quốc hội thường kỳ đã khởi đầu đầy gian nan do mâu thuẫn xoay quanh việc bổ nhiệm Bộ trưởng Tư pháp Cho Kuk, tuy nhiên chính giới đã đạt được nhất trí sơ bộ về các lịch trình mới.Chính giới Hàn Quốc ngày 18/9 cho biết, đã nhất trí Quốc hội tiến hành phiên chất vấn Chính phủ trong vòng 4 ngày, cụ thể là với lĩnh vực chính trị vào ngày 26/9; lĩnh vực ngoại giao, thống nhất, an ninh vào ngày 27/9; lĩnh vực kinh tế vào ngày 30/9 và lĩnh vực văn hóa xã hội vào ngày 1/10.Ban đầu, lịch trình phiên chất vấn dự kiến diễn ra từ ngày 23 đến 26/9. Tuy nhiên, do một số Bộ trưởng phải tháp tùng Tổng thống Moon Jae-in trong chuyến thăm Mỹ (từ ngày 22 đến 26/9), nên các đảng đã quyết định lùi lại vài ngày.Mặt khác, chính giới nhất trí tổ chức đợt thanh tra các cơ quan Nhà nước từ ngày 2-21/10, thay vì như lịch trình cũ là từ ngày 30/9 đến 19/10.Đại diện tại Quốc hội của đảng Dân chủ đồng hành Lee In-young, Đại diện đảng Hàn Quốc tự do Na Kyung-won và Đại diện đảng Tương lai chính nghĩa Oh Shin-hwan ngày 17/9 đã trao đổi qua điện thoại, nhất trí điều chỉnh các lịch trình như trên. Trong ngày 19/9, Đại diện các đảng sẽ thảo luận lần cuối về các nội dung cụ thể liên quan đến lịch trình phiên họp Quốc hội thường kỳ.Chính phủ sẽ giải trình trước Quốc hội về dự thảo ngân sách năm sau vào ngày 22/10. Đại diện các đảng sẽ lần lượt phát biểu sau ngày 23/10.Ban đầu, lịch trình phát biểu của Đại diện các đảng dự kiến diễn ra từ ngày 17 đến 19/9, nhưng bất thành, do đảng Hàn Quốc tự do và đảng Tương lai chính nghĩa phản đối việc Bộ trưởng Tư pháp Cho Kuk cũng tham dự và nghe phát biểu.