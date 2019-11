Kim ngạch xuất khẩu ô tô điện tăng gấp đôi trong 10 tháng đầu năm

Photo : YONHAP News

Trong năm nay, xuất khẩu ô tô vẫn đang ì ạch, nhưng mặt hàng ô tô điện lại liên tục chứng tỏ xu hướng tăng trưởng mạnh mẽ, trở thành động lực mới cho xuất khẩu Hàn Quốc. Xu hướng này được phân tích là do các doanh nghiệp trong nước tăng đầu tư cho ô tô điện, đẩy mạnh marketing tại nước ngoài. Bên cạnh đó, ô tô điện cũng ngày càng phổ biến hơn tại các nước phát triển do giá thành giảm.Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên và Hiệp hội thương mại quốc tế Hàn Quốc (KITA) ngày 11/11 cho biết, từ tháng 1 tới tháng 10 năm nay, kim ngạch xuất khẩu ô tô điện đạt 2,56 tỷ USD, tăng 103,3% so với cùng kỳ năm ngoái.Nếu so với mức tăng 6,7% tổng kim ngạch xuất khẩu toàn bộ xe ô tô (35,78 tỷ USD) trong cùng khoảng thời gian trên, thì xuất khẩu ô tô điện có xu hướng tăng trưởng vượt bậc. Tính tới tháng 10, xuất khẩu ô tô điện đã tăng 33 tháng liên tiếp. Nếu xu hướng này tiếp tục, giá trị xuất khẩu ô tô điện cả năm 2019 sẽ lần đầu vượt ngưỡng 3 tỷ USD. Năm ngoái, kim ngạch xuất khẩu ô tô điện lần đầu vượt ngưỡng 1 tỷ USD, đạt 1,82 tỷ USD.Tỷ trọng ô tô điện trên tổng kim ngạch xuất khẩu xe ô tô cũng ngày càng tăng, từ 4,4% năm ngoái lên 7,3% trong vòng 10 tháng đầu năm nay. Đặc biệt, riêng trong tháng 9, xuất khẩu ô tô điện chiếm tỷ trọng tới 9,2%.Một quan chức Chính phủ giải thích thị trường xuất khẩu ô tô điện đang được mở rộng, tập trung ở các quốc gia có hạ tầng tốt như Mỹ, hay các quốc gia đang tăng nhu cầu gần đây như Liên minh châu Âu (EU). Ô tô điện đóng vai trò quan trọng, giúp chuyển kim ngạch xuất khẩu xe ô tô, vốn tăng trưởng âm trong năm ngoái, sang xu hướng tăng trong năm nay.Bên cạnh đó, xuất khẩu pin thứ cấp, một trong những mặt hàng được coi là "động lực xuất khẩu mới", cũng duy trì xu hướng tăng. Trong vòng 10 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này đạt 6,18 tỷ USD, tăng 4,6% so với cùng kỳ năm trước. Đặc biệt, sản lượng xuất khẩu tăng 6,8%, cao nhất trong số 20 mặt hàng xuất khẩu lớn.Bộ Công nghiệp giải thích vì nhu cầu ắc quy cung cấp cho các hãng xe ô tô lớn của châu Âu gia tăng do nhiều dòng xe ô tô điện mới ra mắt gần đây, nên xuất khẩu hệ thống lưu trữ năng lượng (ESS) cũng tăng theo.