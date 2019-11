Samsung tiếp tục dẫn đầu thị trường tivi toàn cầu

Photo : YONHAP News

Trong quý III vừa qua, các doanh nghiệp Trung Quốc đã vượt qua Hàn Quốc về doanh số bán tivi trên thị trường toàn cầu. Tuy nhiên, doanh thu của các doanh nghiệp Trung Quốc chỉ bằng một nửa so với các hãng của Hàn Quốc. Công ty điện tử Samsung vẫn chiếm 30,3% thị phần toàn cầu, duy trì mức tăng trưởng 30% hai quý liên tiếp, giữ vững vị thế hàng đầu thế giới về doanh thu.Theo kết quả khảo sát của Công ty IHS Markit (Anh) ngày 20/11, trong quý III vừa qua, doanh số bán tivi của các doanh nghiệp Trung Quốc chiếm 33,5% thị phần toàn cầu, vượt qua Hàn Quốc (31,4%) và giành vị trí dẫn đầu.Tuy nhiên, do các sản phẩm bán ra chủ yếu là tivi màn hình tinh thể lỏng (LCD) giá rẻ, nên doanh thu của các hãng điện tử Trung Quốc chỉ bằng một nửa so với Hàn Quốc. Xét theo quốc gia, doanh thu của các hãng điện tử Hàn Quốc chiếm 46,2% thị phần toàn cầu, cao gấp đôi so với Trung Quốc (23,2%). Theo sau đó là Nhật Bản với 17%.Xét theo doanh nghiệp, Samsung dẫn đầu với 30,3% thị phần doanh thu, và 19,4% khối lượng xuất hàng. Hãng điện tử LG giữ 15,9% thị phần doanh số, 11,9% khối lượng xuất hàng, đứng vị trí thứ hai.Sở dĩ Samsung vẫn duy trì vị trí dẫn đầu trên thị trường tivi toàn cầu là nhờ các sản phẩm nổi bật như tivi QLED (màn hình chấm lượng điện tử), tivi cỡ siêu lớn trên 75 inch, với giá bán khoảng 2.500 USD (khoảng 2,92 triệu won).Doanh số bán tivi trên toàn cầu trong quý III vừa qua là hơn 54,8 triệu chiếc, giảm 0,3% so với cùng kỳ năm ngoái, tăng 14,2% so với quý trước. Doanh thu toàn cầu đạt gần 25,2 tỷ USD, giảm 7% so với một năm trước, tăng 8,2% so với quý II.