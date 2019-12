Mỹ kêu gọi Bắc Triều Tiên kiềm chế khiêu khích

Photo : YONHAP News

Theo đề xuất của Mỹ, Hội đồng bảo an Liên hợp quốc ngày 11/12 (giờ địa phương) đã tổ chức cuộc họp thảo luận chương trình hạt nhân và tên lửa của Bắc Triều Tiên.Tham dự cuộc họp, Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Kelly Craft nhấn mạnh Bắc Triều Tiên phải tránh các hành động khiêu khích. Theo bà này, miền Bắc đang đi "một con đường khác" thay vì đưa ra quyết định táo bạo để giải quyết vấn đề hạt nhân.Đại sứ Craft nhắc lại Bắc Triều Tiên đã phóng 24 tên lửa chỉ riêng trong năm nay. Bất kể tầm bắn của tên lửa ra sao, những động thái này rõ ràng đã vi phạm nghị quyết cấm vận của Hội đồng bảo an.Bên cạnh đó, bà Craft nhấn mạnh Mỹ luôn sẵn sàng tiếp tục lộ trình phi hạt nhân hóa miền Bắc toàn diện. Tuy nhiên, điểm mấu chốt để giải quyết vấn đề này không phải thời gian, mà là mục tiêu.Mặt khác, Đại sứ Trung Quốc và Nga cho rằng Mỹ cần giảm nhẹ cấm vận và nối lại đối thoại để giải quyết vấn đề hạt nhân miền Bắc.Sau 1 tiếng 40 phút thảo luận, các nước thành viên Hội đồng bảo an không thông qua nghị quyết cấm vận mới hay đưa ra tuyên bố nào đặc biệt.Trước cuộc họp, Đặc phái viên phụ trách chính sách Bắc Triều Tiên thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ Stephen Biegun đã tham dự tiệc trưa với Đại diện các nước thành viên Hội đồng bảo an, đồng thời trình bày về các động thái gần đây của miền Bắc, thảo luận phương hướng đối phó trong thời gian tới.Đặc phái viên Biegun nhấn mạnh Hội đồng bảo an phải đưa ra tiếng nói chung, ngăn chặn Bắc Triều Tiên có thêm động thái khiêu khích.Ông Biegun dự kiến thăm Hàn Quốc vào ngày 15/12. Hiện chưa rõ liệu ông này có tiếp xúc với quan chức miền Bắc nhân chuyến thăm hay không.