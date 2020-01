Nhóm nghiên cứu Hàn Quốc phát triển cảm ứng chẩn đoán bệnh Alzheimer giai đoạn nặng

Photo : YONHAP News

Viện Khoa học và công nghệ tiên tiến Hàn Quốc (KAIST) ngày 15/1 thông báo nhóm nghiên cứu do hai giáo sư Khoa công nghệ vật liệu mới Park Chan-bum và Steve Park dẫn dắt đã phát triển được một loại cảm ứng giúp chẩn đoán bệnh Alzheimer giai đoạn nặng chỉ bằng một giọt máu.Alzheimer là bệnh sa sút thần kinh, gây ra chứng mất trí nhớ, chủ yếu xuất hiện ở người cao tuổi. Khoảng 10% dân số trên 65 tuổi toàn thế giới đang mắc bệnh này.Thông thường, các bác sĩ sử dụng phương pháp chụp cắt lớp phát xạ positron (PET) hoặc chụp cộng hưởng từ (MRI) để chẩn đoán bệnh này với chi phí rất đắt đỏ. Do đó, bài toán đặt ra cho các nhà nghiên cứu là phát triển một công nghệ giúp chẩn đoán chính xác, nhưng giá cả phải chăng hơn.Nhóm nghiên cứu đã sử dụng công nghệ "Langmuir-Blodgett" (điều chỉnh áp lực bề mặt của các hạt nano nổi trên chất lỏng để tạo ra và sắp xếp cấu trúc đơn tầng như mong muốn) để phát triển một loại cảm ứng chẩn đoán bệnh, sắp xếp các ống nano các-bon mật độ cao. Ống nano các-bon có hình trụ tròn, đường kính cỡ nanomet. Cảm ứng mới có độ nhạy cao gấp 100 lần so với loại cảm ứng sinh học trên nền tảng ống nano các-bon hiện hành.Cảm ứng mới có thể đồng thời đo đạc nồng độ 4 loại dấu ấn sinh học (biomarker) tiêu biểu, giúp chẩn đoán mức độ diễn tiến của bệnh Alzheimer, là "beta-amyloid 42, "beta-amyloid 40", "total-tau protein", và "Hyper phosphorylated tau protein".Khi sử dụng cảm ứng này để so sánh mẫu máu của người bình thường và bệnh nhân Alzheimer, độ nhạy của kết quả đo nồng độ 4 dấu ấn sinh học đạt 90%, độ chính xác 88,6%.Nhóm nghiên cứu cho biết phương pháp đo đạc này đơn giản hơn các loại cảm ứng hiện hành, chi phí sản xuất cũng tiết kiệm hơn hẳn.Nhóm nghiên cứu đã thử nghiệm cảm ứng mới phát triển trên các bệnh nhân được kết luận mắc bệnh Alzheimer giai đoạn nặng. Tuy nhiên, trong thời gian tới, nhóm cần thêm hỗ trợ để tiến hành nghiên cứu đoàn hệ (Cohort Study), kiểm tra tính năng chẩn đoán của cảm ứng mới với bệnh nhân mắc Alzheimer ở tất cả các giai đoạn.