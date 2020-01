Hơn 22.000 nam giới Hàn Quốc nghỉ việc chăm sóc con nhỏ trong năm 2019

Photo : YONHAP News

Bộ Tuyển dụng và lao động Hàn Quốc ngày 22/1 cho biết trong năm ngoái, số nam giới nghỉ việc ở nhà chăm sóc con nhỏ ở khối doanh nghiệp tư nhân là 22.297 người, tăng 26,2% so với năm 2018, mức cao kỷ lục. Tổng số người nghỉ việc chăm sóc con nhỏ trong năm 2019 là 105.165 người, tăng 6%. Trong đó, nam giới chiếm 21,2%, cao hơn 3,4% so với một năm trước.Trong số nam giới nghỉ việc ở nhà chăm sóc con cái, 12.503 người làm việc cho các doanh nghiệp lớn trên 300 nhân viên, chiếm 56,1%; 9.794 người làm việc cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ dưới 300 nhân viên, chiếm 43,9%.Trong năm ngoái, số người được áp dụng chế độ nghỉ hưởng lương cho nam giới ở nhà chăm sóc con nhỏ là 9.796 người, tăng 48,2% so với một năm trước. Theo chế độ này, nếu bố mẹ lần lượt xin nghỉ làm để chăm sóc con thì người xin nghỉ sau sẽ được chi trả lương cơ bản trong thời gian nghỉ ba tháng.Số nam giới giảm thời gian làm việc để chăm sóc con nhỏ cũng gia tăng. Những người có con dưới 8 tuổi được lựa chọn giảm từ 1-5 tiếng làm việc một ngày, tiền lương bị cắt giảm sẽ được Chính phủ hỗ trợ một phần.Số nam giới rút ngắn thời gian làm việc để chăm sóc con nhỏ trong năm 2019 là 742 người, tăng 34,9%. Tổng số người rút ngắn thời gian làm việc để chăm sóc con nhỏ là 5.660 người, tăng 48,2% so với một năm trước.