BTS sẽ biểu diễn trên sân khấu lễ trao giải Grammy lần thứ 62

Photo : YONHAP News

Trên trang chủ ngày 23/1 (giờ địa phương), ban tổ chức giải Grammy của Mỹ thông báo nhóm nhạc thần tượng Hàn Quốc "Đoàn thiếu niên chống đạn" (BTS) sẽ biểu diễn trong tiết mục "Old Town Road All-Stars" tại lễ trao giải Grammy lần thứ 62, diễn ra tại Los Angeles ngày 26/1. BTS là nghệ sĩ Hàn Quốc đầu tiên biểu diễn tại sân khấu Grammy, hai năm liên tiếp được mời tham dự sự kiện này.BTS sẽ biểu diễn chung tiết mục này với nhiều ngôi sao khác, như nam ca sĩ nhạc đồng quê Billy Ray Cyrus, Lil Nas X, Diplo, Mason Ramsey và một số khách mời bất ngờ chưa được tiết lộ.Theo Viện Hàn lâm khoa học và nghệ thuật thu âm quốc gia Mỹ (NARAS), cơ quan chủ quản của giải Grammy, "Old Town Road All-Stars" là một trong hai tiết mục đặc biệt của lễ trao giải năm nay."Old Town Road" là ca khúc đình đám của nam ca sĩ Lil Nas X, đã dẫn đầu bảng xếp hạng Billboard hạng mục "Hot 100" 19 tuần liên tiếp. Tiết mục "Old Town Road All-Stars" được phối lại từ ca khúc này với sự tham gia của nhiều ngôi sao hàng đầu. Tháng 7 năm ngoái, trưởng nhóm RM của BTS cũng từng hợp tác với Lil Nas X, công bố chung bản thu âm ca khúc "Seoul Town Road" phối lại từ ca khúc này.Grammy là giải thưởng âm nhạc quy mô lớn nhất, quyền uy nhất nước Mỹ, nhưng lại bị đánh giá là khá bảo thủ, ít khi mời các nghệ sĩ không thuộc khối nói tiếng Anh tham dự. Việc BTS được đứng trên sân khấu Grammy càng khẳng định vị thế quốc tế của nhóm nhạc này.