Công tác tìm kiếm nạn nhân người Hàn mất tích tại dãy Himalaya trì hoãn do thời tiết xấu

Photo : YONHAP News

Ngày 23/1 (giờ địa phương), công tác tìm kiếm những nạn nhân người Hàn mất tích do vụ lở tuyết ở dãy Himalaya đã bị hoãn lại do thời tiết xấu.Chính quyền Nepal và đội cứu hộ tình nguyện Hàn Quốc đã tiến hành tìm kiếm kể từ khi sự cố xảy ra ngày 17/1 tại tuyến đường leo núi nổi tiếng trên núi Annapurna, phía Tây Bắc Nepal, khiến 4 khách du lịch Hàn Quốc và ba hướng dẫn viên người Nepal mất tích.Đội ứng phó nhanh của Hàn Quốc được cử đến hiện trường cho biết Nepal đã rút lại toàn bộ nhân sự và thiết bị cứu hộ đã huy động, gồm cả lực lượng quân đội đặc biệt, nhân viên cứu hộ, và những người dân địa phương tham gia giúp đỡ.Công tác cứu hộ hiện đang bị trì hoãn do lớp tuyết dày và điều kiện thời tiết xấu gây khó khăn.Cơ quan chức năng Nepal giải thích tuyết rơi nặng hạt đã khiến lớp băng phía trên các nạn nhân thêm dày hơn.Nhà leo núi kỳ cựu Hàn Quốc Um Hong-gil trong nhóm cứu hộ cho biết sau khi đo độ sâu gần hiện trường, nhóm xác nhận các nạn nhân đang ở độ sâu 10m dưới lớp tuyết. Đội tình nguyện của ông Um cũng đang tạm rút vì tất cả những gì họ có thể làm bây giờ là đợi tuyết tan.4 người Hàn Quốc mất tích, gồm hai phụ nữ độ tuổi 30, 50 và hai đàn ông độ tuổi 50, là thành viên của một nhóm 9 giáo viên đang leo núi ở khu vực Deurali, cung đường Annapurna Base Camp thì gặp tuyết lở. 5 thành viên còn lại đã được một người đốn củi ở nhà nghỉ gần đó cứu sống.Nhóm giáo viên này thuộc đội tình nguyện 39 thành viên được Sở giáo dục tỉnh Nam Chungcheong cử đến Nepal.