WHO hối thúc các nước cấp phép cập cảng cho tàu thuyền, có biện pháp phù hợp với hành khách

Photo : YONHAP News

Liên quan tới du thuyền "Diamond Princess" đang bị cách ly tại cảng Yokohama Nhật Bản, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đang hối thúc các nước cấp phép cập cảng tự do (free pratique) đối với các tàu thuyền, và có biện pháp thích hợp cho toàn bộ hành khách.Trong buổi họp báo tại trụ sở Tổ chức Y tế thế giới đêm 12/2 (giờ Geneva, Thụy Sĩ), Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết thêm 40 người nhiễm virus corona-19 đã được xác định trên du thuyền "Diamond Princess" chỉ trong một ngày trước đó. WHO đang nhanh chóng hợp tác với Chính phủ Tokyo, Tổ chức hàng hải quốc tế (IMO) và chủ du thuyền để đảm bảo sức khỏe cho toàn bộ hành khách.Theo Tổng giám đốc Tedros, tính đến hiện tại có 3 du thuyền đang bị hoãn thông quan hoặc từ chối nhập cảnh. Ông Tedros cho biết WHO dự kiến sẽ cùng Tổ chức hàng hải quốc tế công bố tuyên bố chung, nhấn mạnh các nguyên tắc, biện pháp thích hợp cho toàn bộ hành khác, và cấp phép cập cảng tự do cho tàu, thuyền theo Điều lệ Y tế quốc tế (IHR).Ngoài ra, Tổng giám đốc Tedros còn bày tỏ cảm ơn Chính phủ Campuchia đã đồng ý cho du thuyền MS Westerdam neo đậu ở cảng trong nước, dù trước đó du thuyền này từng bị 5 nước từ chối cho phép cập cảng do lo ngại dịch corona-19 lây lan.