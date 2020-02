Ngoại trưởng Hàn Quốc thảo luận với Tổng giám đốc WHO liên quan tới dịch corona-19

Photo : YONHAP News

Ngoại trưởng Hàn Quốc ngày 23/2 (giờ địa phương) đã có cuộc gặp với Tổng giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus tại trụ sở của WHO ở Geneva, Thụy Sĩ, thảo luận phương án hợp tác và đối phó với sự lây lan của dịch corona-19.Bộ Ngoại giao cho biết trong cuộc họp cùng ngày, Ngoại trưởng Kang đã giải thích tình hình phát sinh và đối phó với dịch corona-19 của Chính phủ Hàn Quốc, đồng thời thông báo Seoul đã nâng cảnh báo nguy cơ bệnh truyền nhiễm lên mức cao nhất là "nghiêm trọng", trong bối cảnh số ca nhiễm dịch corona-19 gia tăng nhanh chóng.Tổng giám đốc Tedros đánh giá Hàn Quốc có hệ thống đối phó dịch bệnh vững chắc, sở hữu kinh nghiệm ứng phó với Hội chứng viêm đường hô hấp cấp vùng Trung Đông (MERS), nên chắc chắn sẽ khắc phục được dịch corona-19.Ông Tedros cũng khẳng định sẽ hợp tác chặt chẽ với Chính phủ Seoul để ngăn ngừa và đối phó với dịch corona-19.Tổng giám đốc Tedros cho biết WHO đang xây dựng kế hoạch đối phó chiến lược (SPRP), xúc tiến hỗ trợ các nước có hệ thống y tế yếu kém, và yêu cầu Hàn Quốc hỗ trợ kế hoạch này.Sau khi kết thúc cuộc gặp với Tổng giám đốc Tedrosm, Ngoại trưởng Kang đã tới thăm Trung tâm quản lý sức khỏe chiến lược (SHOC) thuộc WHO, và có buổi họp báo giải thích tình hình đối phó với dịch corona-19 của Hàn Quốc.Trung tâm quản lý sức khỏe chiến lược có nhiệm vụ theo dõi 24/24 các dự án y tế của cộng đồng thế giới và thúc đẩy hợp tác quốc tế.Năm ngoái, Chính phủ Hàn Quốc đã tăng cường hợp tác, đối thoại về chính sách với Tổ chức Y tế thế giới, và dự kiến sẽ đảm nhận vai trò nước thành viên Hội đồng chấp hành WHO nhiệm kỳ tiếp theo vào tháng 5 tới.Ngoài ra, Ngoại trưởng Kang Kyung hwa cũng có kế hoạch tham dự khóa họp của Hội đồng nhân quyền Liên hợp quốc lần thứ 43 và Hội nghị giải trừ quân bị diễn ra tại Geneva ngày 24/2. Ngoại trưởng Kang dự kiến sẽ đề cập tới mối quan tâm về vấn đề nhân quyền của Chính phủ Hàn Quốc với tư cách nước thành viên của Hội đồng nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2022. Tại Hội nghị giải trừ quân bị, bà Kang cũng có kế hoạch giải thích những nỗ lực của Chính phủ Seoul nhằm hướng tới phi hạt nhân hóa bán đảo Hàn Quốc.