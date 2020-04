Hàn Quốc 'mạnh tay' hơn với người nước ngoài từ chối hoặc vi phạm quy định cách ly

Photo : YONHAP News

Bộ Tư pháp Hàn Quốc hôm thứ Hai (6/4) cho biết đã trục xuất một phụ nữ Đài Loan do người này từ chối vào cơ sở cách ly của Chính phủ Hàn Quốc với lý do không chi trả được chi phí sử dụng cơ sở cách ly. Đây là người nước ngoài đầu tiên tại Hàn Quốc bị cưỡng chế xuất cảnh vì lý do này.Người Đài Loan này nhập cảnh Hàn Quốc ngày 2/4 sau khi ký đồng ý sinh hoạt tại cơ sở cách ly do Chính phủ Hàn Quốc bố trí trong hai tuần và chi trả các chi phí liên quan. Một ngày sau đó, người này được đưa đến cơ sở cách ly. Tuy nhiên, trong quá trình làm thủ tục vào cơ sở cách ly, người này cho biết không thể thanh toán chi phí và đã rời đi.Vụ việc được bàn giao cho Phòng quản lý xuất nhâp cảnh thành phố Cheongju (tỉnh Bắc Chungcheong) ngày 5/4, và đến tối cùng ngày, người phụ nữ Đài Loan này đã được yêu cầu rời Hàn Quốc.Trong một diễn biến khác, Bộ Tư pháp cho biết vụ việc 3 du học sinh người Việt Nam vi phạm quy định tự cách ly tại nhà ở thành phố Gunsan, tỉnh Bắc Jeolla đã được bàn giao cho Phòng quản lý xuất nhập cảnh ở thành phố Jeonju, tỉnh Bắc Jeolla. 3 du học sinh này đã bị triệu tập hôm 5/4 để điều tra, hiện đã được đưa về cách ly tại một cơ sở do chính quyền thành phố Gunsan chỉ định.Để ngăn chặn dịch COVID-19 du nhập từ nước ngoài, từ 1/4, Chính phủ Hàn Quốc đã triển khai cách ly hai tuần bắt buộc đối với tất cả những người nhập cảnh, gồm cả công dân Hàn và người nước ngoài cư trú dài hạn tại Hàn Quốc.Sau gần một tuần triển khai, tính đến 6 giờ chiều 5/4 đã có 11 người nước ngoài bị từ chối nhập cảnh và nhiều trường hợp vi phạm các quy định tự cách ly, như 1 người Anh ở thành phố Suwon (tỉnh Gyeonggi), 2 người Ba Lan ở quận Yongsan, 1 người Pháp ở quận Mapo (thủ đô Seoul), 1 người Đức ở thành phố Busan.