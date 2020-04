Kim ngạch xuất khẩu vàng đạt mức cao nhất sau hơn 7 năm trong bối cảnh dịch COVID-19

Photo : YONHAP News

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) hôm thứ Tư (8/4) cho biết kim ngạch xuất khẩu vàng trong tháng 2 vừa qua đã đạt 290 triệu USD, mức cao nhất trong vòng 7 năm rưỡi tính từ tháng 9 năm 2012 (327,3 triệu USD).Vàng để xuất khẩu bao gồm vàng dùng trong công nghiệp và vàng lưu thông trong khối tư nhân, không tính vàng dùng trong dự trữ ngoại hối.Hàn Quốc không có nhiều trữ lượng vàng trong tự nhiên nên vàng xuất khẩu là vàng lưu thông trên thị trường được gia công lại.Cơ quan hải quan Hàn Quốc cho biết lượng vàng xuất khẩu tháng 2 là 5,8 tấn, tăng 2,3 tấn so với cùng kỳ năm ngoái. 3,4 tấn trong đó được xuất sang Hồng Kông.Có phân tích cho rằng nguyên nhân tăng xuất khẩu vàng là bởi trong thời điểm này, tâm lý thị trường chuộng tài sản an toàn, giá vàng lại lên nên nhiều tiểu thương đã gia công vàng và xuất sang các thị trường như Hồng Kông.Giá vàng trên Sàn giao dịch hàng hóa New York ngày 24/2 là 1.688,4 USD/ ounce (28,34 gam), mức cao nhất kể từ tháng 1 năm 2013.Quan chức Ngân hàng trung ương Hàn Quốc nhận định giá vàng tăng sẽ kéo theo lượng và giá trị xuất khẩu vàng.Ngược lại, nhập khẩu vàng vào Hàn Quốc lại có chiều hướng chững lại. Nhập khẩu vàng trong tháng 2 chỉ đạt 66,1 triệu USD, cao hơn mức 36,8 triệu USD cùng kỳ năm ngoái, nhưng thấp hơn mức 66,4 triệu USD của tháng 1 năm nay.Trước đó, do vàng được sử dụng nhiều trong sản xuất các sản phẩm điện tử như máy vi tính, điện thoại di động, nên Hàn Quốc nhập khẩu khá nhiều vàng. Năm 2014, lượng vàng nhập khẩu mỗi tháng đều vượt 100 triệu USD.Tuy nhiên, trong bối cảnh giá các sản phẩm bán dẫn giảm và giá vàng lên xuống không ổn định hiện nay, nhiều doanh nghiệp chế tạo đã chuyển sang dùng các kim loại thay thế khác.Xuất khẩu tăng, nhập khẩu giảm đã khiến cán cân thương mại vàng thâm hụt 223,9 triệu USD.Từ năm 1980 đến nay, xuất khẩu vàng của Hàn Quốc đạt mức cao nhất vào tháng 2 năm 1998 với hơn 1,128 tỷ USD nhờ Phong trào quyên góp vàng.