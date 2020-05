Hơn 30.000 công dân Hàn Quốc đã được hỗ trợ về nước tránh dịch COVID-19

Photo : YONHAP News

Tại buổi họp báo ngày 24/5, người phát ngôn Phủ Tổng thống Hàn Quốc Yoon Jae-kwan cho biết tính đến ngày 22/5, đã có tổng cộng 30.174 công dân Hàn ở 103 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới được hỗ trợ về nước, bao gồm cả du học sinh và khách du lịch.Cụ thể, Chính phủ đã tiến hành sơ tán công dân ở 29 nước châu Phi, 20 nước Trung Nam Mỹ, 17 nước châu Âu, 14 nước Trung Đông, 11 nước châu Á-Thái Bình Dương, 8 nước Đông Nam Á, 2 nước ở Bắc Mỹ và 2 nước Đông Bắc Á.Hình thức hỗ trợ công dân về nước cũng khá đa dạng. Tổng cộng 1.707 người đã lên đường về nước từ Trung Quốc, Nhật Bản, Iran, Peru, Ý, Ethiopia bằng máy bay quân sự và máy bay thuê bao của Chính phủ. 15.802 người ở 20 nước được sơ tán bằng chuyến bay của các hãng hàng không tư nhân do Chính phủ hợp tác xúc tiến, 804 công dân ở 29 nước được hỗ trợ về nước thông qua cơ quan ngoại giao của Hàn Quốc đóng tại nước sở tại, 2.106 người ở 9 quốc gia khác về nước bằng máy bay chở kit xét nghiệm và vật phẩm phòng dịch COVID-19.Người phát ngôn Yoon cho biết Seoul còn đi đầu trong các nỗ lực hợp tác và đoàn kết quốc tế, giúp 439 công dân nước ngoài ở 23 nước trên thế giới sơ tán bằng các chuyến bay do Hàn Quốc chuẩn bị. Bên cạnh đó, cũng có 773 công dân Hàn Quốc về nước bằng máy bay do Chính phủ nước ngoài sắp xếp.Đặc biệt, Chính phủ Hàn Quốc cũng đã tích cực hỗ trợ 250 công dân Nhật Bản sống tại 13 nước trên thế giới về nước. Đáp lại, Tokyo cũng đã giúp 100 công dân Hàn ở 13 nước hồi hương nhờ các chuyến bay do Chính phủ Nhật Bản chuẩn bị.Người phát ngôn Yoon khẳng định Chính phủ sẽ tiếp tục dồn toàn lực để đưa các công dân sống ở nước ngoài về nước an toàn bằng nhiều giải pháp sáng tạo.Ở một diễn biến liên quan, tính đến nay đã có 6.742 nhân viên và lãnh đạo doanh nghiệp Hàn Quốc được đặc cách nhập cảnh vào 12 nước đang áp đặt biện pháp hạn chế nhập cảnh với Hàn Quốc, trong đó có Việt Nam, Trung Quốc, Uzbekistan, Ba Lan, Hungary, Kuwait.