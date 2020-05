Chính phủ Hàn Quốc thảo luận chiến lược đối phó với căng thẳng Mỹ-Trung

Photo : YONHAP News

Chính phủ Hàn Quốc ngày 28/5 đã tổ chức cuộc họp Tiểu ban liên ngành về điều phối chiến lược ngoại giao lần thứ VII do Bộ trưởng Ngoại giao Kang Kyung-hwa chủ trì, thảo luận các biện pháp đối phó với căng thẳng leo thang giữa Mỹ và Trung Quốc xoay quanh đại dịch COVID-19 và động thái pháp lý của Bắc Kinh nhằm siết chặt kiểm soát với Hong Kong.Mâu thuẫn giữa Trung Quốc và Mỹ gần đây đã làm dấy lên lo ngại Hàn Quốc có thể mắc kẹt ở giữa do có quan hệ mật thiết với cả hai nước, một bên là đồng minh và một bên là đối tác thương mại lớn nhất.Washington đã quy kết Bắc Kinh phải chịu trách nhiệm vì để đại dịch COVID-19 lây lan toàn cầu, và chỉ trích nước này vì ban hành Luật an ninh quốc gia đối với Hong Kong nhằm trừng phạt các hành vi chống đối Chính phủ Trung Quốc. Tổng thống Mỹ Donald Trump còn cảnh báo sẽ có động thái phản đối mạnh mẽ nếu Trung Quốc chính thức áp dụng luật này.Tuần trước, Thứ trướng Bộ Ngoại giao Mỹ Keith Krach còn tiết lộ Mỹ đã thảo luận với Hàn Quốc về sáng kiến Mạng lưới kinh tế thịnh vượng (EPN) nhằm giảm thiểu sự phụ thuộc vào Trung Quốc trong chuỗi cung ứng toàn cầu.Phía Trung Quốc cũng đang tích cực bảo vệ vị thế với các đối tác nước ngoài, trong đó có Hàn Quốc, để tranh thủ sự ủng hộ của các nước. Một số nguồn tin ngoại giao cho biết Bắc Kinh đã trao đổi với Seoul những nội dung liên quan đến Luật An ninh quốc gia mà nước này định áp dụng với Hong Kong.Seoul chưa đưa ra bình luận gì về vấn đề liên quan tới Hong Kong, chỉ khẳng định đang theo dõi sát sao tình hình.