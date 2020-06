Yes 24 công bố top sách bán chạy nhất nửa đầu năm 2020

Photo : YONHAP News

Nhà sách trực tuyến Yes 24 của Hàn Quốc ngày 2/6 đã công bố tình hình bán ra các đầu sách trong nửa đầu năm 2020.Theo đó, tác phẩm "The Having: The secret art of feeling and growing rich" (tạm dịch: Sở hữu - Nghệ thuật bí mật của cảm xúc và làm giàu) của tác giả Lee Suh-yoon và Hong Joo-yun đã đạt kỷ lục bán ra nhiều nhất trong nửa đầu năm 2020 trên hệ thống này.Trong top 100 đầu sách bán chạy nhất của Yes 24, chiếm nhiều nhất là 22 tác phẩm thuộc chủ đề trẻ em, tiếp đó là 12 cuốn về phát triển bản thân, 11 cuốn chủ đề khoa học nhân văn, 11 cuốn về kinh tế và kinh doanh, và 10 cuốn thuộc thể loại tiểu thuyết và thơ ca.Xét theo lĩnh vực, đứng đầu về lượng bán ra là sách giáo khoa, sách tham khảo cho học sinh các cấp trung học cở sở và phổ thông (17,4%).Lượng giáo trình bán ra cho sinh viên tăng đến 96% do các trường triển khai nhiều lớp học trực tuyến. Trong khi đó, doanh số các đầu sách về du lịch trong và ngoài nước lại giảm đến 54,9%, phản ánh tình hình đóng băng của ngành du lịch do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.Theo Yes 24, các xu hướng xuất bản đầu năm nay liên quan đến "cuộc sống thông thái tại gia", bằng chứng là doanh số các đầu sách về trẻ em, sức khỏe, sở thích tăng vọt do người dân hạn chế ra ngoài trong bối cảnh đại dịch; "đầu tư cá nhân" trong bối cảnh nhiều người quan tâm đến lĩnh vực này khi chỉ số chứng khoán tụt giảm; và các tác phẩm cổ điển được quan tâm trở lại nhờ những người giới thiệu sách.