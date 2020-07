10 tỉnh, thành Hàn Quốc ghi nhận ca nhiễm COVID-19 mới tính đến ngày 3/7

Photo : YONHAP News

Số ca nhiễm COVID-19 mới tại Hàn Quốc đã tăng trở lại ngưỡng 60 người sau 5 ngày, dịch bệnh lại lan rộng trên nhiều địa phương khắp cả nước.Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (CDC) thông báo tính tới 0 giờ ngày 3/7, Hàn Quốc ghi nhận 63 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm COVID-19 lên 12.967 người.Các ca nhiễm mới gồm 52 ca phát sinh trong cộng đồng và 11 ca ngoại nhập. Lần đầu tiên kể từ ngày 18/6, số ca lây nhiễm trong cộng đồng vượt mức 50 người, tương đương một trong các tiêu chuẩn áp dụng giãn cách xã hội mức II do Chính phủ mới quy định.Trong các ca nhiễm mới có 12 ca ở thủ đô Seoul, 16 ca ở tỉnh Gyeonggi, 1 ca ở thành phố Incheon. Ngoài ra còn có 10 ca ở thành phố Daegu, 6 ca ở thành phố Gwangju, 4 ca ở thành phố Daejeon, tỉnh Nam Chungcheong, Bắc Jeolla, Bắc Gyeongsang mỗi nơi 1 ca.Đây là lần đầu tiên kể từ 7/4, số bệnh nhân mới ở khu vực Daegu lên tới hơn 10 người. Số ca nhiễm ở Daegu từng tăng vọt vào tháng 2 và tháng 3, nhưng sau đó chỉ dừng ở 1 đến 2 ca ngoại nhập hoặc lây nhiễm rải rác mỗi ngày. Số ca mới ở nơi này tăng trở lại là do phát sinh vụ lây nhiễm tập thể tại một trung tâm đào tạo diễn xuất ở quận Jung, hiện đã ghi nhận ít nhất 7 ca nhiễm. Cơ quan phòng dịch đang tiến hành điều tra dịch tễ những người có liên quan tới trung tâm này. Sau khi có kết quả, dự kiến quy mô lây nhiễm sẽ còn lớn hơn nhiều.Số ca lây nhiễm ở khu vực Seoul và các địa phương lân cận tiếp tục tăng do phát hiện thêm các bệnh nhân liên quan tới vụ lây nhiễm tập thể tại các nhà thờ, và có thêm hơn 10 ca nhiễm mới liên quan tới một chung cư và phòng tập thể thao ở thành phố Uijeongbu (tỉnh Gyeonggi).11 ca lây nhiễm ngoại nhập gồm 4 người phát hiện trong quá trình kiểm dịch tại sân bay, 7 người xác nhận khi đang cách ly tại nhà. Số ca nhiễm ngoại nhập đã liên tục tăng ở mức hai chữ số từ sau 26/6.Như vậy là trong ngày 2/7, đã có 10 tỉnh thành tại Hàn Quốc ghi nhận ca nhiễm mới. Hiện tại, số ca tử vong vẫn giữ nguyên như một ngày trước là 282 người.