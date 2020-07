Lãnh đạo 8 nước kêu gọi cộng đồng quốc tế đảm bảo tiếp cận vắc-xin công bằng

Photo : YONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cùng lãnh đạo 7 quốc gia khác đã gửi ý kiến đóng góp chung đăng trên tờ Bưu điện Washington (WP), nhấn mạnh cộng đồng thế giới cần tiếp cận vắc-xin phòng dịch COVID-19 một cách bình đẳng.Trong bài luận nhan đề "Cộng đồng xã hội cần đảm bảo tiếp cận bình đẳng vắc-xin COVID-19 trên toàn cầu", lãnh đạo 8 nước đã hối thúc lãnh đạo các quốc gia và vùng lãnh thổ khác trên thế giới cam kết phối hợp phân phối vắc-xin công bằng, dựa trên tinh thần tự do cho toàn cộng đồng.Cùng tham gia gửi bài viết với Tổng thống Moon Jae-in có Thủ tướng Canada Justin Trudeau, Tổng thống Ethiopia Sahle-Work Zewede, Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern, Tổng thống Cộng hòa Nam Phi Cyril Ramaphosa, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez, Thủ tướng Thụy Điển Stefan Lofven và Thủ tướng Tunisa Elyes Fakhfakh.Lãnh đạo 8 nước đã dẫn lời Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres rằng "không ai an toàn cho tới khi tất cả đều an toàn", đồng thời khẳng định dù tiêm chủng là cách tốt nhất để dập tắt dịch bệnh truyền nhiễm, song điều này chỉ khả thi khi tất cả các nước trên thế giới có thể tiếp cận được vắc-xin.Các nhà lãnh đạo cho biết khoảng 200 ứng cử viên vắc-xin phòng dịch COVID-19 đang được phát triển, và hy vọng trong số này sẽ có một hoặc hơn một loại vắc-xin được kiểm nghiệm sử dụng an toàn và hiệu quả.Cùng với đó, lãnh đạo 8 nước nhấn mạnh không thể cho phép bất kỳ sự bất công nào trong tiếp cận vắc-xin giữa các nước thu nhập thấp, thu nhập trung bình và thu nhập cao. Tức là cộng đồng quốc tế phải hợp tác chế tạo và phân phối vắc-xin, không để bất cứ nước nào bị bỏ lại phía sau. Cộng đồng thế giới phải đảm bảo vắc-xin được phân phối trên nguyên tắc minh bạch, công bằng và khoa học. Để làm được điều này cần một cơ chế đa phương mạnh mẽ, minh bạch và trách nhiệm, đảm bảo tin tưởng lẫn nhau. Qua đó, lãnh đạo các nước nhấn mạnh vai trò của Tổng giám đốc Tổ chức y tế thế giới, Tổng thư ký Liên hợp hợp quốc, Liên minh Đổi mới sáng tạo Sẵn sàng cho dịch bệnh (CEPI) và Liên minh toàn cầu về vắc-xin và tiêm chủng (GAVI), Viện vắc-xin quốc tế (IVI).