Liên Hợp quốc có hỗ trợ ban đầu giúp Bắc Triều Tiên khắc phục thiệt hại bão lũ

Photo : YONHAP News

Trả lời phỏng vấn Đài châu Á tự do (RFA) của Mỹ ngày 16/9, người phát ngôn Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo Liên hợp quốc (OCHA) cho biết Liên hợp quốc và các tổ chức nhân đạo khác đã có bước hỗ trợ ban đầu cho Bắc Triều Tiên, và chính quyền nước này đã bắt tay vào công tác khắc phục thiệt hại bão lũ.Theo đó, Liên hợp quốc và các tổ chức nhân đạo hiện đang tiếp xúc với chính quyền miền Bắc, sẵn sàng hỗ trợ công tác rà soát và khắc phục thiệt hại do các cơn bão gần đây. Tuy nhiên, người phát ngôn OCHA không nói rõ về hình thức cũng như thời gian hỗ trợ cho miền Bắc.Công bố trên của Văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo Liên hợp quốc thu hút sự quan tâm của dư luận bởi trong thời gian qua, Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un vẫn một mực khẳng định sẽ không nhận bất cứ viện trợ nào từ bên ngoài để khắc phục thiệt hại lũ lụt.Sau mùa mưa kéo dài từ đầu tháng 8, Bắc Triều Tiên đã liên tiếp hứng chịu nhiều cơn bão đổ bộ như bão Bavi, Maysak và Haishen trong tháng trước.Người phát ngôn OCHA cho biết mưa lớn cục bộ hồi đầu tháng 8 và một loạt cơn bão gần đây đã khiến miền Bắc trải qua mùa mưa kéo dài kỷ lục kể từ năm 1981. Trong khi đó, chỉ còn không lâu nữa là tới thời gian thu hoạch mùa màng, dẫn tới lo ngại thiệt hại từ bão sẽ ảnh hưởng lớn tới an ninh lương thực của Bắc Triều Tiên.Tổ chức giám sát nông nghiệp toàn cầu từ vệ tinh quan sát Trái đất (GEOGLAM) ngày 13/9 đã công bố báo cáo đặc biệt bày tỏ lo ngại về những tác động từ lượng mưa nhiều kỷ lục trong năm nay của miền Bắc. Theo báo cáo này, lượng mưa ở miền Nam Bắc Triều Tiên, trong đó có tỉnh Nam Hwanghae, từ tháng 4 đến tháng 9 năm nay đạt mức cao kỷ lục kể từ năm 1981. Một số địa phương gồm tỉnh Bắc Hwanghae, Nam Pyongan, Bắc Pyongan, Nam Hamheung và Gangwon có lượng mưa cao thứ ba trong lịch sử.