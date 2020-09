Chủ tịch Kim Jong-un xin lỗi Tổng thống Hàn Quốc và đồng bào miền Nam

Photo : YONHAP News

Chánh Văn phòng an ninh quốc gia Phủ Tổng thống Hàn Quốc Suh Hoon cho biết Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un ngày 25/9 đã ra thông báo dưới danh nghĩa Bộ Mặt trận thống nhất đảng Lao động gửi Hàn Quốc.Trong đó, ông Kim xin lỗi vì đã để xảy ra một vụ việc đáng tiếc ngoài ý muốn trên vùng biển của nước này, thay vì giúp đỡ đồng bào miền Nam đang vật lộn với cuộc chiến chống COVID-19, gây thêm thất vọng cho Tổng thống Moon Jae-in và người dân Hàn Quốc.Ông Kim Jong-un đưa ra lời xin lỗi chính thức một ngày sau khi Chính phủ Hàn Quốc thông báo một công chức người Hàn đã bị quân lính Bắc Triều Tiên bắn chết và thiêu xác trên biển Tây. Lần này, miền Bắc đã xin lỗi khá sớm, có thể do cân nhắc những ảnh hưởng từ vụ việc tới quan hệ liên Triều sau này.Ngoài lời xin lỗi chính thức của ông Kim, Phủ Tổng thống cho biết ban lãnh đạo miền Bắc đánh giá sự việc trên lẽ ra không được phép xảy ra. Chính quyền miền Bắc nhấn mạnh sẽ tìm kiếm đối sách an toàn cần thiết, không để quan hệ liên Triều dựa trên sự tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau sụp đổ vì vụ việc đáng tiếc như vậy.Miền Bắc thừa nhận quân đội nước này đã nổ súng vào nạn nhân do người này xâm nhập trái phép, nhưng phủ nhận không hề hủy hoại thi thể, cụ thể là thiêu xác như tuyên bố của Chính phủ miền Nam.Chánh Văn phòng Suh cho biết Tổng thống Moon và Chủ tịch Kim đã trao đổi thư từ trong một tháng qua, hy vọng hai miền sẽ cùng vượt qua khó khăn do dịch COVID-19 và khôi phục quan hệ liên Triều.