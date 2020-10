Chính giới nhấn mạnh về tầm quan trọng của an ninh và phòng dịch

Photo : YONHAP News

Nhân Tết Trung thu và kỷ niệm 72 năm thành lập quân đội 1/10, chính giới Hàn Quốc đã đồng loạt ra bình luận nhấn mạnh về tầm quan trọng của công tác phòng dịch và nền an ninh vững chắc.Trong bài bình luận cùng ngày, đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành cho biết dự báo số người dân về quê dịp nghỉ lễ Tết Trung thu năm nay giảm khoảng 30% so với năm ngoái. Dù người dân đã quen với cuộc sống "bất thường" mùa dịch COVID-19, nhưng không được phép trở nên "vô cảm". Đây cũng không phải là lúc chính trị được phép kích động những niềm tin sai trái, làm lung lay công tác phòng dịch.Phát ngôn viên đảng Dân chủ đồng hành Heo Young nhấn mạnh tuyệt đối không được lấy những toan tính chính trị làm công cụ tranh cãi về những vấn đề quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia. Đảng cầm quyền tuyệt đối không để yên cho những thế lực có ý đồ biến những ngày lễ lớn của dân tộc như Quốc khánh, Ngày lập nước trở thành ngày khủng hoảng. Đảng Dân chủ đồng hành sẽ đối phó cứng rắn với những ý đồ làm nhiễu loạn an ninh quốc gia.Trong khi đó, đảng đối lập Sức mạnh quốc dân đề cập tới vụ công chức Hàn Quốc bị quân đội miền Bắc bắn chết trên biển Tây ngày 22/9, chỉ trích quân đội lẽ ra phải chiến đấu với kẻ thù thì lại trở thành con tin chính trị.Phát ngôn viên Kim Eun-hye của đảng này chỉ ra rằng quân đội đã mất hết sức mạnh trước sự khiêu khích của Bắc Triều Tiên. Giờ đây, người dân Hàn Quốc không biết phải tin và dựa vào ai. Đảng này cũng đề cập tới nghi vấn liên quan tới con trai Bộ trưởng Tư pháp được hưởng đặc cách khi thực hiện nghĩa vụ quân sự, cho rằng dù Tết Trung thu nhưng người dân đang cảm thấy bất an vì Chính phủ không đảm bảo được an toàn và tính mạng cho họ.