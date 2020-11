Số ca nhiễm COVID-19 mới tại Hàn Quốc hai ngày liên tiếp ở ngưỡng 500 ca

Photo : YONHAP News

Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (CDC) cho biết tính đến 0 giờ ngày 27/11, Hàn Quốc ghi nhận thêm 569 ca nhiễm COVID-19, nâng tổng số bệnh nhân trong nước lên 32.887 người.Số ca nhiễm mới đã giảm 14 người so một ngày trước (583 người). Đây là lần đầu tiên trong vòng gần 9 tháng, số ca nhiễm COVID-19 mới hai ngày liên tiếp ở ngưỡng 500 người, kể từ sau hồi đầu tháng 3, khi bùng phát làn sóng lây nhiễm lần thứ nhất.Trong số các các ca nhiễm mới, có 525 ca phát sinh trong cộng đồng, 44 ca nhập ngoại. Số ca nhiễm mới bình quân trong vòng một tuần qua là 410 ca/ngày.Gộp cả ca nhiễm phát sinh trong cộng đồng và nhập ngoại, thành phố Seoul có 204 ca, tỉnh Gyeonggi 117 ca, thành phố Incheon 25 ca. 16 tỉnh, thành phố trên toàn Hàn Quốc, chỉ trừ thành phố Daegu, đều phát sinh ca nhiễm COVID-19 mới.Có thêm một ca tử vong, tổng số ca tử vong là 516 người. Tỷ lệ tử vong do COVID-19 bình quân tại Hàn Quốc là 1,57%.Khác với làn sóng lây nhiễm lần thứ nhất và thứ hai có nguyên nhân phát sinh do một tổ chức hay địa điểm nhất định, thì làn sóng lây nhiễm lần thứ ba đang lây lan mạnh ở nhiều địa điểm trong đời sống thường ngày như tụ tập gia đình, người thân, công sở, trung tâm dạy thêm, nhà tắm hơi, cơ sở tôn giáo. Không chỉ tại thủ đô Seoul và các địa phương lân cận, làn sóng lây nhiễm thứ ba đang lan nhanh ra các địa phương khác. Nhiều ý kiến lo ngại làn sóng lây nhiễm thứ ba sẽ khó được kiểm soát sớm.Chính phủ và các chuyên gia bệnh truyền nhiễm đang nhận định nếu không khống chế được xu hướng lây lan như hiện nay thì số ca nhiễm mới sẽ có thể lên trên 1.000 ca/ngày, nên kêu gọi người dân hạn chế tối đa tiếp xúc với người khác trong cuối tuần này. Ngoài ra, Chính phủ đề nghị các địa phương còn ít giường bệnh điều trị cho bệnh nhân nặng cần chủ động tìm phương án tăng thêm số giường.Mặt khác, Bộ Giáo dục Hàn Quốc có kế hoạch rà soát phòng dịch với những trung tâm dạy thêm, trung tâm luyện thi trên toàn quốc không cho học sinh chuyển sang học trực tuyến, nhằm đảm bảo an toàn cho kỳ thi tuyển sinh đại học đang đến gần.