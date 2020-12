BTS đạt Quán quân bảng xếp hạng nhóm nhạc xuất sắc nhất năm của Billboard

Photo : YONHAP News

Trên trang web chính thức, hãng Billboard ngày 3/12 (giờ địa phương) công bố nhóm nhạc Hàn Quốc Đoàn thiếu niên chống đạn (BTS) giành vị trí số một bảng xếp hạng tổng hợp cuối năm (year-end charts) hạng mục "Nhóm nhạc, song ca xuất sắc nhất" (Top Artist - Duo/Group).BTS từng giành vị trí Á quân trên bảng xếp hạng "Nhóm nhạc, song ca xuất sắc nhất" ba năm liên tiếp từ năm 2017 đến năm 2019. Billboard cho biết kể từ năm 2014-2015, thời kỳ hoàng kim của nhóm nhạc One Direction (Anh-Ireland), đây là lần đầu tiên một nhóm nhạc có các thành viên không xuất thân từ Mỹ lọt vào danh sách "Nhóm nhạc, song ca xuất sắc nhất".Ngoài ra, bảy chàng trai BTS cũng leo lên vị trí 18 trong bảng xếp hạng nghệ sĩ xuất sắc nhất (Top Artist) và năm thứ 4 liên tiếp giành vị trí Quán quân bảng xếp hạng "Social 50 Artist", bảng xếp hạng những nghệ sĩ có ảnh hưởng lớn nhất trên mạng xã hội.Ngoài ra, ca khúc "Dynamite" của BTS cũng được xếp thứ 38 trong bảng xếp hạng ca khúc xuất sắc của năm "Hot 100 Song". Ở bảng xếp hạng doanh số bán nhạc số (Digital Song Sales), ca khúc "Dynamite" giữ vị trí số 1 và ca khúc chủ đề trong album "Map of the Soul: 7" mang tên "ON" đứng ở vị trí số 44.Album thứ 4 "Map of the Soul: 7" phát hành tháng 2 vừa qua xếp vị trí thứ 20 trong bảng xếp hạng album của năm "Billboard 200" và đứng thứ 3 trong bảng xếp hạng “Top Albums Sales”, bảng xếp hạng album dựa trên doanh số bán album bản cứng, không bao gồm số liệu nghe trực tuyến.