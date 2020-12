Photo : YONHAP News

Nhóm hữu nghị Liên hợp quốc về an ninh y tế do Chính phủ Hàn Quốc khởi xướng thành lập ngày 15/12 (giờ địa phương) đã mở cuộc họp cấp cao, đánh giá về đối phó với dịch COVID-19 thời gian qua, thảo luận phương hướng chính sách thời gian tới.Cuộc họp có sự tham dự của cả cựu Tổng giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Gro Harlem Brundtland, cựu Tổng thư ký Hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế Elhadj As Sy.Theo Phái đoàn đại diện thường trực Hàn Quốc tại Liên hợp quốc, những người tham dự cuộc họp đồng tình rằng sự đầu tư cho hệ thống đối phó y tế trong và ngoài nước, thúc đẩy sự tham gia của người dân, sự lãnh đạo có trách nhiệm, tăng cường hệ thống an sinh xã hội, đối phó trên nền tảng chủ nghĩa đa phương là những điều thiết yếu để đối phó với dịch COVID-19 cũng như những mối uy hiếp an ninh y tế khác trong tương lai.Đại sứ Hàn Quốc tại Liên hợp quốc Cho Hyun nhấn mạnh về sự cần thiết của việc cảnh báo sớm dịch bệnh, chia sẻ thông tin nhanh chóng, đảm bảo mạng lưới cung cấp vắc-xin quốc tế đặt trên nền tảng liên minh chủ nghĩa đa phương.Chính phủ Hàn Quốc có kế hoạch tiếp tục khởi xướng thảo luận chuyên môn ở lĩnh vực y tế bằng cách tích cực xúc tiến giao lưu với các chuyên gia, tổ chức quốc tế đóng tại New York (Mỹ).Nhóm hữu nghị Liên hợp quốc về an ninh y tế do Chính phủ Hàn Quốc khởi xướng được ra mắt vào tháng 5 vừa qua, nhằm đối phó trong khuôn khổ Liên hợp quốc với vấn đề an ninh y tế, như đại dịch COVID-19. Nhóm có sự tham gia của 44 nước và Liên minh châu Âu (EU).