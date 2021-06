Hàn Quốc bắt đầu tiêm phòng COVID-19 cho nhân lực thiết yếu ngoài 20 tuổi

Photo : YONHAP News

Từ ngày 15/6, Hàn Quốc bắt đầu tiêm chủng vắc-xin COVID-19 của hãng Pfizer (Mỹ) cho 200.000 người là đối tượng ưu tiên ngoài 20 tuổi. Đối tượng tiêm là nhân lực thiết yếu trong xã hội như cảnh sát, nhân viên cứu hỏa, nhân viên y tế, dược sĩ, giáo viên nhà trẻ, mẫu giáo, lớp 1 và 2 tiểu học dưới 30 tuổi.Ngoài ra, từ 16/6, Hàn Quốc bắt đầu tiêm bằng vắc-xin của hãng Janssen (Bỉ) cho hơn 890.000 người thuộc lực lượng quân dự bị và dân phòng. Đây là loại vắc-xin chỉ cần tiêm một mũi duy nhất. Tới hết thứ Bảy tuần này (20/6), Seoul sẽ hoàn tất tiêm phòng bằng vắc-xin của hãng AstraZeneca (Anh) cho người trên 60 tuổi.Lô vắc-xin hãng Moderna (Mỹ) đầu tiên được nhập vào trong nước cần chờ Cơ quan An toàn thực phẩm và dược phẩm Hàn Quốc (MFDS) phê chuẩn dỡ hàng, rồi mới được tiêm cho nhân viên y tế tại 20 bệnh viện đa khoa tuyến trên trong tuần này.Nhóm xúc tiến tiêm chủng vắc-xin COVID-19 cho biết tính đến 2 giờ 30 phút chiều 15/6, đã có 13.000.497 người (tương đương 25% dân số) đã tiêm phòng vắc-xin mũi một, vượt ngưỡng 13 triệu người sau 110 ngày kể từ khi Hàn Quốc bắt đầu triển khai tiêm chủng vào 26/2. Trong thời gian tới, Chính phủ sẽ tiếp tục nỗ lực để đẩy sớm tối đa hoàn thành mục tiêu tiêm mũi một cho 36 triệu dân (70% dân số) đến tháng 9, hình thành miễn dịch cộng đồng vào tháng 11.Mặt khác, Bộ trưởng Y tế và phúc lợi Hàn Quốc Kwon Deok-cheol trong cuộc họp của Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương đánh giá trong vòng 4 tuần qua, số bệnh nhân nguy kịch duy trì ở ngưỡng 150 người, số ca tử vong cũng giảm xuống đầu ngưỡng 10 người. Tuy nhiên, hệ số lây nhiễm vẫn đang ở mức 1,02 cho thấy dịch bệnh vẫn đang có chiều hướng lây lan, nên tuyệt đối không được lơ là cảnh giác phòng dịch.Tính đến 0 giờ ngày 15/6, Hàn Quốc ghi nhận 374 ca nhiễm COVID-19 mới, hai ngày liên tiếp ở ngưỡng 300 ca, được phân tích là do số mẫu xét nghiệm giảm vào cuối tuần trước.