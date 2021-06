Tổng thống Hàn Quốc lần đầu dự phiên họp toàn thể Tổ chức lao động quốc tế

Photo : YONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in chiều 17/6 đã có bài diễn thuyết trực tuyến gửi tới phiên họp toàn thể thường niên lần thứ 109 của Tổ chức lao động quốc tế (ILO).Tổng thống chỉ ra rằng phải khôi phục việc làm một cách bao trùm, nhằm giải quyết các vấn đề kinh tế do đại dịch COVID-19 gây ra, như mất việc làm, giảm thu nhập, bất bình đẳng. Đặc biệt, việc phục hồi đặt trọng tâm vào con người, một chủ đề nghị sự trọng tâm của ILO, là điều cần thiết để khắc phục cuộc khủng hoảng COVID-19, mở rộng chất và lượng việc làm, phục hồi tuyển dụng một cách bền vững. Việc phục hồi không được dừng lại ở một cá nhân, một doanh nghiệp, một quốc gia, mà phải phục hồi một cách đồng đều với mọi cá nhân, mọi doanh nghiệp và mọi quốc gia, thì mới có thể đảm bảo được việc làm, ngăn chặn bất bình đẳng gia tăng.Đây là lần đầu tiên một Tổng thống Hàn Quốc tham dự phiên họp toàn thể của ILO kể từ sau khi Hàn Quốc gia nhập tổ chức này vào năm 1991. Ông Moon được ILO mời dự với tư cách là đại diện khu vực châu Á - Thái Bình Dương.Trong bài diễn thuyết, Tổng thống cho biết Hàn Quốc đã lựa chọn con đường đoàn kết, hợp tác, chia sẻ và bao trùm, nhằm phục hồi khỏi cuộc khủng hoảng việc làm. Vào tháng 7 năm ngoái, thời điểm nền kinh tế và tuyển dụng bị co hẹp mạnh do dịch COVID-19, đại diện người lao động và giới doanh nghiệp Hàn Quốc đã đạt được thỏa thuận về việc rút ngắn thời gian làm việc hoặc bố trí người lao động nghỉ làm tạm thời thay vì điều chỉnh nhân lực, để có thể duy trì tuyển dụng.Bên cạnh đó, Hàn Quốc đã phê chuẩn công ước quan trọng của ILO thông qua đối thoại xã hội.Tổng thống cho biết dịch COVID-19 đã giúp Hàn Quốc cảm nhận được giá trị lao động ở những lĩnh vực chưa được chú ý trong thời gian qua. Tổng thống nhấn mạnh về việc cải thiện đãi ngộ đầy đủ đối với những "lao động làm công việc thiết yếu".Mặt khác, Tổng thống đánh giá cao vai trò của ILO trong việc nỗ lực nhằm nâng cao quyền lợi cơ bản cho người lao động toàn thế giới trong hơn 100 năm qua. Ông Moon đề xuất cộng đồng quốc tế cùng ILO nỗ lực ngăn chặn tình trạng bất bình đẳng về việc làm thời kỳ hậu COVID-19.Tham dự phiên họp trên có đại diện Chính phủ, tổ chức lao động, doanh nghiệp của 187 nước thành viên ILO. Phiên họp dự kiến sẽ thông qua dự thảo nghị quyết "Hướng dẫn chính sách và kêu gọi hành động toàn thế giới vì phục hồi đặt trọng tâm vào con người khỏi dịch COVID-19".