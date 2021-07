Cảnh báo nóng cao điểm mùa hè trong ngày 22/7

Photo : YONHAP News

Cục khí tượng và thủy văn Hàn Quốc cho biết các thành phố lớn như thủ đô Seoul và khu vực ven biển, đảo Jeju đêm ngày 21/7 đã ghi nhận hiện tượng đêm nhiệt đới, với nhiệt độ thấp nhất vào ban đêm là khoảng hơn 25 độ C. Nền nhiệt ban ngày tích tụ, đến tối, không khí nóng từ hướng Đông Nam tràn vào đất liền khiến nhiệt độ vào ban đêm vẫn ở mức cao. Cụ thể, nhiệt độ thấp nhất vào ban đêm ở thủ đô Seoul là 26,6 độ C, thành phố Incheon 27,2 độ C , đảo Jeju 26,4 độ C.Ngày 22/7 còn là tiết đại thử, ngày tiết khí nóng nhất trong năm, phần lớn các địa phương trên toàn Hàn Quốc tiếp tục ban cảnh báo nắng nóng, trời quang đãng và nhiệt độ cao nhất ngoài trời dự kiến ở ngưỡng trên dưới 35 độ C.Cục khí tượng và thủy văn Hàn Quốc dự báo các khối khí áp cao Tây Tạng và Bắc Thái Bình Dương có khả năng suy yếu trong tuần sau, song nắng nóng và hiện tượng đêm nhiệt đới vẫn tiếp tục kéo dài do bão vẫn di chuyển đẩy luồng hơi nóng vào Hàn Quốc. Các địa phương dự kiến sẽ tiếp tục ban cảnh báo nắng nóng cho đến đầu tháng 8.Mặt khác, lượng tiêu thụ điện cùng ngày được dự kiến sẽ đạt mức cao kỷ lục mới trong mùa hè năm nay do nắng nóng gay gắt. Điện năng dự trữ dự kiến rớt xuống mức 8 GW, mức thấp nhất trong mùa hè năm nay.Sàn giao dịch điện năng Hàn Quốc (KPX) dự báo tiêu thụ điện năng tối đa sẽ đạt 91,1 GW trong khoảng từ 4-5 giờ chiều. Theo đó, điện năng dự trữ trong khung giờ này sẽ giảm còn 7,8 GW (tỷ lệ dự trữ điện năng 8,6%), mức “bình thường”, nguồn cung điện ở mức ổn định. Nếu nhu cầu điện năng tối đa, tức nhu cầu sử dụng điện bình quân nhiều nhất trong vòng một tiếng đồng hồ của một ngày, cao hơn mức dự báo thì con số này sẽ phá kỷ lục của mùa hè này ghi nhận một ngày trước đó là 88,9 GW.Nhu cầu điện năng vào mùa hè đạt mức cao kỷ lục trong 111 năm trở lại đây là vào ngày 24/7/2018, với 92,5 GW.Điện năng dự trữ trên ngưỡng 5,5 GW được đánh giá là ở ngưỡng “bình thường”. Tuy nhiên, để chuẩn bị cho các tình huống bất ngờ có thể xảy ra như máy phát điện gặp trục trặc hoặc thời tiết nắng nóng bất thường thì điện năng dự trữ nên ở mức 10 GW, tỷ lệ dự trữ đạt 10% mới được cho là “ổn định”.