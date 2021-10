Ứng cử viên Tổng thống đảng cầm quyền trình diện lần hai tại buổi thanh tra của Ủy ban Quốc hội

Photo : YONHAP News

Ủy ban Địa chính và giao thông thuộc Quốc hội Hàn Quốc ngày 20/10 đã tiến hành thanh tra với chính quyền tỉnh Gyeonggi, trong đó có sự tham dự của Tỉnh trưởng Gyeonggi Lee Jae-myung, ứng cử viên Tổng thống của đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành.Hai ngày trước, ông Lee cũng đã trình diện trong buổi thanh tra của Ủy ban Hành chính và an toàn thuộc Quốc hội.Phát biểu tại buổi thanh tra cùng ngày, ông Lee Jae-myung nhấn mạnh buổi thanh tra của Quốc hội không phải là phiên điều trần nhân sự, do đó ông sẽ không trả lời những câu hỏi chất vấn về vấn đề không liên quan tới tỉnh Gyeonggi.Vậy nhưng, buổi thanh tra vẫn tiếp tục xoay quanh nghi ngờ dự án phát triển phường Daejang, thành phố Seongnam, tỉnh Gyeonggi, một dự án được triển khai khi ông Lee còn đương chức Thị trưởng Seongnam.Đảng đối lập Sức mạnh quốc dân chỉ ra rằng ông Lee chỉ chọn lọc những tài liệu "an toàn" liên quan tới dự án phát triển phường Daejang. Còn đảng Dân chủ đồng hành chỉ trích việc đảng Sức mạnh quốc dân yêu cầu ông Lee Jae-myung nộp tài liệu về các email trao đổi với cựu Trưởng phòng Chính sách tỉnh Gyeonggi trong quá khứ là hết sức vô lý, tương ứng với hành vi giám sát trái phép.Đảng Sức mạnh quốc dân chất vấn ông Lee có can thiệp vào quá trình bổ nhiệm cựu Giám đốc Bộ phận Hoạch định thuộc Công ty phát triển Seongnam (tỉnh Gyeonggi) Yoo Dong-gyu hay không. Ông Yoo là một trong số các nhân vật chủ chốt trong nghi ngờ về quá trình phát triển phường Daejang, hiện đang bị bắt giam. Ông Lee chỉ trả lời không nhớ rõ.Buổi thanh tra của Ủy ban Địa chính và giao thông với chính quyền tỉnh Gyeonggi sẽ kéo dài tới tối 20/10.