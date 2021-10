Hàn Quốc thử nghiệm thành công công nghệ tự hành cấp độ 4 trên đường thật

Photo : KBS News

Bộ Địa chính và giao thông Hàn Quốc đã lần đầu tiên cho chạy thử thành công xe tự hành công nghệ cấp độ 4 trên đường thật.Công nghệ xe tự hành hiện có 6 cấp độ. Cấp độ 0 là xe không có sự can thiệp của những công nghệ hỗ trợ người lái. Từ cấp độ 1 tới 3 là tự lái một phần, tài xế vẫn phải thực hiện các thao tác thiết yếu. Cấp độ 4 và 5 được ứng dụng thêm công nghệ viễn thông, xe có thể trao đổi thông tin với xe ô tô khác, hoặc với môi trường xung quanh, thực hiện thao tác tự lái hoàn toàn.Xe tự hành cấp độ 4 cho phép tài xế không cần can thiệp mà vô lăng sẽ tự điều khiển, thậm chí nhường đường cho người đi bộ khi rẽ, và tự động đi chậm lại để tránh khi đến gần khu vực đang thi công.Công nghệ tự hành mức 4 cho phép xe có thể tự động giảm tốc độ và dừng để tránh trẻ em qua đường ngay cả trong tình huống bị khuất tầm nhìn do có ô tô đỗ phía trước lối dành cho người đi bộ; hoặc có thể chuyển làn để nhường đường cho xe cứu thương.Công nghệ này vận hành theo nguyên lý hệ thống xe sẽ nhận thông tin được truyền từ thiết bị gắn trên đèn giao thông và camera giám sát để nắm bắt môi trường xung quanh và tự lái. Xe tự hành cấp độ 4 có thể di chuyển không cần có sự hỗ trợ của người lái nếu thông tin truyền đến được duy trì liên tục.Nhóm nghiên cứu Hàn Quốc đã phát triển công nghệ này trong vòng hai năm, cho xe chạy thử thành công trên tổng quãng đường 4 km mà không gặp khó khăn nào.Trưởng nhóm nghiên cứu xe tự hành Viện nghiên cứu và thử nghiệm ô tô Hàn Quốc (Korea Automobile Testing and Research Institute) Shin Jae-gon cho biết công nghệ này giúp xe có thể đi an toàn hơn nhờ nhận được thông tin về điểm mù khi rẽ hoặc thông báo có người đi bộ hay xe gặp tai nạn.Tuy nhiên, xe tự hành cấp độ 4 vẫn còn một số hạn chế về mặt kỹ thuật như không thể nhận được thông tin khi trời tối hoặc trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.