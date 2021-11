COVAX phân bổ thêm 4,73 triệu liều vắc-xin AstraZeneca cho Bắc Triều Tiên

Photo : YONHAP News

Đài tiếng nói Hoa kỳ (VOA) ngày 29/11 (giờ địa phương) đưa tin Hội đồng cung cấp vắc-xin quốc tế (COVAX) ngày 22/11 đã phân bổ thêm 4.734.000 liều vắc-xin của hãng dược AstraZeneca do Viện Huyết thanh Ấn Độ (SII) sản xuất cho Bắc Triều Tiên.Nếu tính cả 2,09 triệu liều vắc-xin AstraZeneca đã được phân bổ trước đó, số lượng vắc-xin sẽ đủ tiêm cho 13,2% dân số miền Bắc.Tuy nhiên, trên thực tế, Bình Nhưỡng tới nay vẫn chưa nhận được vắc-xin do COVAX phân bổ.Tháng 3 năm nay, COVAX công bố phân bổ cho Bắc Triều Tiên 1.992.000 liều vắc-xin COVID-19, song nước này chưa thể nhận được do vẫn chưa đáp ứng các tiêu chuẩn về kỹ thuật để được cung ứng vắc-xin COVID-19. Bình Nhưỡng trước đó cũng từng thông báo nhường lại 2,97 triệu liều vắc-xin COVID-19 của hãng dược Sinovac (Trung Quốc) được phân bổ cho các nước bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19.