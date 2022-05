Hàn Quốc cho phép xét nghiệm nhanh bằng kháng nguyên khi nhập cảnh từ ngày 23/5

Photo : YONHAP News

Bộ trưởng Hành chính và an toàn Hàn Quốc Lee Sang-min trong cuộc họp của Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương ngày 13/5 cho biết Chính phủ đã quyết định đơn giản hóa hệ thống quản lý phòng dịch đối với người nhập cảnh từ nước ngoài. Theo đó, từ ngày 23/5, du khách có thể làm xét nghiệm COVID-19 theo hình thức khuếch đại gen (PCR) hoặc xét nghiệm nhanh bằng kháng nguyên trước khi nhập cảnh.Từ ngày 1/6, số lần xét nghiệm trước và sau khi nhập cảnh sẽ giảm từ ba lần xuống còn hai lần. Các đối tượng này cần xét nghiệm PCR trong vòng ba ngày sau khi nhập cảnh thay vì phải xét nghiệm ngay trong ngày nhập cảnh như hiện nay.Tiêu chuẩn được công nhận đã hoàn tất tiêm chủng vắc-xin COVID-19 đối với trẻ từ 12 đến dưới 17 tuổi là tiêm đủ hai mũi được hơn 14 ngày. Trẻ em dưới 12 tuổi nhập cảnh cùng người bảo hộ đã hoàn tất tiêm chủng sẽ được miễn cách ly.Ngoài ra, xét thấy chỉ số phòng dịch đang được cải thiện và nhu cầu du lịch nước ngoài đang gia tăng gần đây, Chính phủ sẽ tăng vận hành đường bay quốc tế từ 100 chuyến/tuần lên 230 chuyến/tuần cho đến tháng 6.Từ ngày 6-12/5, số ca nhiễm bình quân ngày tại Hàn Quốc là khoảng 36.000 ca, giảm 12,7% so với một tuần trước đó (29/4-5/5). Số ca bệnh nguy kịch duy trì ở ngưỡng 300 ca 4 ngày liên tiếp. Số ca tử vong bình quân ngày trong một tuần gần đây là 57 ca, hai tuần liên tiếp dưới 100 ca. Tuy nhiên, biến thể phụ mới có tốc độ lây nhiễm gấp 20-30% so với biến thể Omicron đã xuất hiện tại Hàn Quốc, số ca tử vong tại bệnh viện điều dưỡng vẫn còn nhiều.Ông Lee cho biết sẽ lập tiêu chuẩn thiết bị thông gió cho các bệnh viện, cơ sở điều dưỡng dễ bị lây nhiễm, rà soát định kỳ tình hình nhân lực quản lý lây nhiễm đối với bệnh viện điều dưỡng có trên 100 giường bệnh, tăng cường đào tạo phòng chống lây nhiễm.Chính phủ sẽ đảm bảo thêm 1 triệu liều thuốc điều trị dạng uống cho bệnh nhân COVID-19, mở rộng đối tượng sử dụng thuốc cho người có bệnh lý nền trên 12 tuổi.Nhằm tăng cường trách nhiệm của quốc gia đối với phản ứng phụ khi tiêm vắc-xin, Chính phủ sẽ mở rộng đối tượng nhận bồi thường và nâng số tiền hỗ trợ, đồng thời thành lập các cơ quan nghiên cứu chuyên môn để tăng cường căn cứ khoa học liên quan đến tính an toàn của vắc-xin.Mặt khác, tính đến 0 giờ ngày 13/5, Hàn Quốc ghi nhận 32.451 ca mắc COVID-19 mới.