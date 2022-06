Mỹ triển khai tập trận đa quốc gia trên biển quy mô lớn nhất thế giới cuối tháng 6

Photo : YONHAP News

Từ ngày 29/6 tới, Mỹ triển khai cuộc tập trận “Vành đai Thái Bình Dương" (RIMPAC), cuộc tập trận đa quốc gia trên biển quy mô lớn nhất thế giới.Cuộc tập trận diễn ra trong bối cảnh mâu thuẫn Mỹ-Trung về vấn đề tự do hàng hải tại vùng biển Hoa Đông và Hoa Nam ngày một gia tăng, và mâu thuẫn Mỹ-Nga về chiến dịch quân sự tại Ukraine.Đài CNN của Mỹ ngày 1/6 (giờ địa phương) đưa tin cuộc tập trận RIMPAC lần thứ 28 năm nay có sự tham gia của 26 nước, sẽ kéo dài tới hết ngày 4/8 tại vùng biển ngoài khơi thành phố Honolulu (bang Hawaii) và thành phố San Diego (bang California).Được khởi động từ năm 1971, cuộc tập trận RIMPAC do Hải quân Mỹ tổ chức nhằm nâng cao năng lực phối hợp và tác chiến giữa các nguồn lực chiến đấu liên quân, bảo vệ tuyến giao thông đường biển giữa các quốc gia ven Thái Bình Dương, tăng cường năng lực đối phó chung với các mối uy hiếp.Hạm đội 3 Hải quân Mỹ sẽ cử 38 tàu chiến, 4 tàu ngầm và 170 máy bay tham gia tập trận. Tổng cộng có 25.000 binh lực tham gia diễn tập, trong đó có lực lượng quân mặt đất được cử từ 9 nước.Đây là lần thứ 17 Hàn Quốc tham gia cuộc tập trận này. Seoul cử ba tàu chiến, tàu ngầm, máy bay tuần tra trên biển, cùng hơn 1.000 binh lực, quy mô lớn nhất từ trước tới nay, kể từ lần đầu tham gia vào năm 1990.Toàn bộ 4 nước thuộc QUAD, cơ chế hợp tác an ninh gồm các nước Mỹ, Nhật Bản, Australia và Ấn Độ, đều tham gia tập trận. Đây là lần thứ hai các thành viên QUAD tập trận trên biển kể từ sau năm 2020.Các nước tiếp giáp vùng biển Hoa Nam (Việt Nam gọi là biển Đông), nơi xảy ra tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc, như Philippines, Malaysia, Brunei, Indonesia, Singapore cũng tham gia cuộc tập trận.Hải quân Mỹ cho biết các nội dung diễn tập năm nay gồm tác chiến phối hợp lực lượng thủy quân lục chiến, bắn pháo, tác chiến chống tên lửa, tàu ngầm, đối phó với hải tặc, phá thủy lôi. Các nước tham gia sẽ cùng tác chiến nhằm tăng cường năng lực quân sự tập thể, thúc đẩy "khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và mở cửa".Cụm từ "khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và mở cửa" được các nước phương Tây sử dụng khi muốn kiềm chế Trung Quốc.