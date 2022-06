Chính phủ kêu gọi người dân tuân thủ quy tắc phòng dịch COVID-19 khi nghỉ mát mùa hè

Photo : YONHAP News

Trước thềm nghỉ mát mùa hè, Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương Hàn Quốc kêu gọi người dân tuân thủ chặt chẽ quy tắc phòng dịch COVID-19.Thứ trưởng Bộ Y tế và phúc lợi Lee Ki-il trong buổi họp báo thường kỳ ngày 22/6 của Ủy ban nhấn mạnh mùa hè năm nay là mùa hè đầu tiên của người dân kể từ sau khi Chính phủ dỡ bỏ lệnh giãn cách xã hội. Chính phủ sẽ hướng dẫn về quy tắc phòng dịch COVID-19 đặt trọng tâm vào sự tự giác của mỗi người dân thay vì đưa ra quy chế, bắt buộc.Trong năm ngoái, lượng người dân di chuyển vào kỳ nghỉ mát mùa hè gia tăng, khiến làn sóng lây nhiễm lần thứ 4 bùng phát sau tháng 7. Do vậy, cơ quan phòng dịch nhận định mùa hè năm nay cũng là thời điểm quan trọng, có thể châm ngòi cho một làn sóng lây nhiễm mới.Ủy ban đề nghị người dân tuân thủ các quy tắc phòng dịch khi đi nghỉ mát, như hoàn tất tiêm chủng trước khi đi du lịch, đeo khẩu trang trong không gian kín, tới trung tâm y tế gần nhất nếu phát hiện triệu chứng nghi nhiễm, thông gió ba lần một ngày, mỗi ngày trên 10 phút nếu sử dụng thiết bị làm mát trong nhà, các cơ sở kinh doanh phải thông khí trên 30 phút trước và sau giờ làm, và thông gió thường xuyên trong thời gian kinh doanh.Chính phủ Hàn Quốc sẽ đẩy mạnh hơn nữa hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm, nhằm ngăn chặn làn sóng lây lan.Chính phủ sẽ cung cấp dịch vụ thông báo về tình hình đông đúc tại các bãi tắm, tránh tình trạng tập trung đông người quá mức; phát thông báo hướng dẫn phòng dịch tại điểm du lịch như công viên quốc gia. Tại các cơ sở tập trung đông người trong thành phố như bảo tàng, rạp chiếu phim, quán cà phê, cơ quan chức năng sẽ tăng cường quản lý về thông gió và khử khuẩn định kỳ.Thứ trưởng Lee nhấn mạnh số ca mắc COVID-19 mới đang giảm, nhưng sự chủ quan sẽ có thể làm bùng phát dịch bệnh trở lại. Chính phủ sẽ nỗ lực tối đa để đối phó nhanh chóng trong trường hợp dịch COVID-19 tái bùng phát trở lại.Mặt khác, tính đến 0 giờ ngày 23/6, Hàn Quốc ghi nhận 8.992 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 106 ca nhập ngoại, giảm 318 ca so với ngày hôm trước và giảm 436 ca so với cách đây một tuần. Trong đó, 15% ca mắc là người thuộc nhóm rủi ro cao trên 60 tuổi, 18,8% dưới 18 tuổi. Tổng số ca mắc tới nay là hơn 18,29 triệu ca.