Lãnh đạo Mỹ-Nhật điện đàm, lên án vụ phóng tên lửa của Bắc Triều Tiên

Lúc 10 giờ tối ngày 4/10 (giờ Hàn Quốc), Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có cuộc điện đàm kéo dài khoảng 25 phút với Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio. Lãnh đạo hai nước lên ánh mạnh mẽ vụ phóng tên lửa sáng cùng ngày của Bắc Triều Tiên vì đã uy hiếp tới người dân Nhật Bản, gây bất ổn an ninh khu vực. Tiếp đó, hai bên nhất trí sẽ tiếp tục nỗ lực để kìm hãm năng lực phát triển vũ khí hủy diệt hàng loạt trái phép của miền Bắc.Nhà Trắng Mỹ cùng ngày cho biết sẽ tiếp tục trao đổi chặt chẽ với Hàn Quốc và Nhật Bản để duy trì hợp tác an ninh song phương và ba bên một cách tức thì và dài hạn.Bộ Quốc phòng Mỹ cũng cho biết sau động thái khiêu khích của Bình Nhưỡng, quân đội Mỹ đã lần lượt diễn tập chung với Không quân Hàn Quốc và Lực lượng phòng vệ trên biển của Nhật Bản trên biển phía Tây và phía Đông bán đảo Hàn Quốc, thị uy năng lực răn đe liên quân, năng lực tấn công chủ động và khả năng tương tác nguồn lực quân sự.Lầu Năm Góc cho biết vẫn đang tiếp tục phân tích về thông số của tên lửa mà miền Bắc đã phóng, trong bối cảnh Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc nhận định đây là tên lửa "tầm trung", trong khi Bộ Quốc phòng Mỹ lại cho rằng đây là tên lửa "tầm xa".Bộ Ngoại giao Mỹ chỉ ra rằng đây là tên lửa thứ 39 mà Bắc Triều Tiên đã phóng trong năm nay, nhấn mạnh Washington vẫn giữ vững mục tiêu tối hậu là phi hạt nhân hóa toàn diện bán đảo Hàn Quốc thông qua đối thoại và ngoại giao.Mặt khác, các nước thành viên thường trực Hội đồng bảo an Liên hợp quốc như Mỹ, Pháp, Anh đã yêu cầu triệu tập cuộc họp công khai của Hội đồng bảo an vào ngày 5/10 (giờ địa phương).