Thủ tướng Nhật Bản mong muốn trao đổi chặt chẽ với Hàn Quốc ở lĩnh vực an ninh

Photo : YONHAP News

Văn phòng Thủ tướng Nhật Bản ngày 5/10 cho biết trong buổi họp báo sau cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Joe Biden về vụ phóng tên lửa đạn đạo của Bắc Triều Tiên một ngày trước, Thủ tướng Kishida Fumio đã bày tỏ mong muốn trao đổi chặt chẽ với Hàn Quốc ở lĩnh vực an ninh.Ông Kishida cho biết cách đây không lâu, ông đã có cơ hội trao đổi với Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol về các vấn đề trong quan hệ Hàn-Nhật nhân tham dự khóa họp Đại hội đồng Liên hợp quốc tại New York (Mỹ). Bản thân ông mong muốn tìm kiếm phương án phát triển quan hệ Hàn-Nhật hướng tới tương lai, dựa trên nền tảng là quan hệ hữu nghị song phương được xây dựng kể từ sau khi hai nước ký kết Hiệp định về quyền yêu sách Hàn-Nhật năm 1965.Ông Kishida cho biết đã nhất trí với lãnh đạo Hàn Quốc về việc thúc đẩy thảo luận đa dạng giữa cơ quan ngoại giao hai bên. Trong quá trình này, ông muốn trao đổi chặt chẽ với phía Seoul ở lĩnh vực an ninh, bởi đây là lĩnh vực có liên quan tới tính mạng và đời sống của người dân hai nước.