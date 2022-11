Photo : YONHAP News

Đại diện đảng cầm quyền Sức mạnh quốc dân Joo Ho-young ngày 1/11 đã đưa ra lập trường, cho rằng phát biểu của Bộ trưởng Hành chính và an toàn Lee Sang-min ngày 30/10 liên quan tới thảm họa giẫm đạp ở khu phố Itaewon là "không phù hợp".Tuy nhiên, đảng cầm quyền cho rằng vấn đề nguyên nhân thảm họa, truy cứu trách nhiệm nên thảo luận sau thời gian tưởng niệm toàn quốc. Đảng cầm quyền cũng cam kết sẽ xúc tiến sửa đổi luật để tăng cường quản lý an toàn với các sự kiện tự phát không có đơn vị tổ chức.Trong ngày 31/10, Bộ trưởng Lee Sang-min đã phát biểu rằng thảm họa giẫm đạp ở Itaewon không phải là vấn đề có thể giải quyết bằng việc bố trí sẵn nhân lực Cảnh sát hoặc phòng cháy chữa cháy, làm dấy lên tranh cãi trong chính giới, cho rằng ông Lee đang có ý định trốn tránh trách nhiệm.Ngay lập tức, trong ngày 1/11, Bộ trưởng Lee đã xin lỗi về phát ngôn trên, giải thích rằng ông chỉ muốn kêu gọi dư luận tránh suy luận, phỏng đoán vội vàng trước khi Cảnh sát công bố kết quả điều tra nguyên nhân chính xác. Trên cương vị là Bộ trưởng Hành chính và an toàn, cơ quan chủ quản chịu trách nhiệm về sự an toàn của người dân, ông Lee chân thành xin lỗi người dân về thảm họa tang thương lần này; đồng thời cam kết sẽ tập trung khắc phục và làm rõ nguyên nhân thảm họa, phòng ngừa tái diễn sự cố tương tự.Cùng ngày, Tổng thống Yoon Suk-yeol cũng đã chỉ thị về việc lập hệ thống phòng ngừa sự cố với các sự kiện tự phát không có đơn vị tổ chức.Ngược lại, Đại diện đảng đối lập Dân chủ đồng hành tại Quốc hội Park Hong-keun thì chỉ trích việc Tổng thống Yoon Suk-yeol nhấn mạnh "sự kiện tự phát không có đơn vị tổ chức", đổ lỗi cho lỗ hổng chế độ, cũng là mang ý lẩn tránh trách nhiệm. Luật cơ bản và quản lý an toàn và thảm họa quy định rõ rằng Chính phủ có trách nhiệm phải bảo vệ người dân khỏi thảm họa, sự cố.Đại diện đảng Công lý tại Quốc hội Lee Eun-ju cũng bày tỏ lo ngại về thái độ vô trách nhiệm của đảng cầm quyền Chính phủ khi tiến hành điều tra người dân, hòng đổ lỗi trách nhiệm thảm họa lần này cho cá nhân.Mặt khác, đảng Sức mạnh quốc dân đã đề xuất lập ra một tổ chức chuyên trách tại Quốc hội về thảm họa lần này, đảng đối lập Dân chủ đồng hành thì khẳng định sẵn sàng hợp tác bất cứ lúc nào.